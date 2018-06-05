В Уссурийске проверят данные о выдаче школьникам грамоты с гербом Украины

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Управление образования и молодежной политики приморского Уссурийска проводит проверку после того, как в соцсетях было опубликовано видео, согласно которому городским школьникам вручили грамоты с гербом Украины.

Ряд Instagram-каналов во вторник опубликовали видео, где автор показывает грамоту, выданную, по его словам, в школе №30 Уссурийска. На грамоте изображен герб Украины.

"Проверка идет. Сегодня проходят экзамены, и мы дергать (руководство школы) не будем. Но директор школы обязательно выяснит, где купили грамоты", — сообщил РИА Новости представитель управления.

В школе №30 РИА Новости, сообщили, что "директор сегодня на экзамене", но в ситуации разбираются.