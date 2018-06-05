Ярославский губернатор заявил, что регион может "захлебнуться в мусоре"

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Ежегодно в Ярославской области выявляют около 400 стихийных свалок общей площадью порядка 40 гектаров, и если срочно не предпринять мер, ярославцы "захлебнутся в собственном мусоре", заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.

По словам губернатора, долгие годы проблема обращения с отходами в Ярославской области не решалась системно ни на региональном, ни на муниципальном уровнях. По подсчетам специалистов, ежедневно жители и организации региона производят около 2 тысяч тонн мусора. Это официально, по договору с полигонами, отметил Миронов.

"Кроме того, ежегодно в Ярославской области выявляется около 400 мест несанкционированных, стихийных свалок. Это примерно 40 гектаров", — подчеркнул он.

Миронов привел сравнение: 40 гектаров – площадь полигона "Скоково", куда свозятся сегодня твердые бытовые отходы.

"Если не предпринимать мер, мы захлебнемся в собственном мусоре. Поэтому мы поставили перед собой глобальную задачу: сформировать концепцию новой экологической политики, и объявить ближайшие пять лет – пятилеткой экологии в Ярославской области. Наша цель — добиться статуса экологически безопасного региона", — подчеркнул губернатор.

В числе мер, которые готовы предпринять власти – выделение средств на борьбу с несанкционированными свалками, привлечение общественности к этой проблеме.

Кроме того, отметил Миронов, осенью в регионе начнет работать единый региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов, что позволит усовершенствовать порядок сбора и переработки твердых коммунальных отходов и решить проблему несанкционированных свалок.