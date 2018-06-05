В Краснокумском пожаловались на невыплаты компенсаций после "прямой линии"

ПЯТИГОРСК, 5 июн — РИА Новости. Жительница села Краснокумское Валентина Саковская, потерявшая дом в результате прошлогоднего паводка на Ставрополье и обратившаяся в ходе "прямой линии" к президенту России Владимиру Путину, рассказала, что некоторые односельчане до сих пор ждут компенсаций из федерального центра, а кто-то только на прошлой неделе получил жилищный сертификат.

В ходе "прямой линии" с Путиным 15 июня 2017 года Саковская сообщила, что так и не получила положенной компенсации, а за подготовку справок для признания ее пострадавшей от паводка органы власти и МФЦ просили платить. Краевые власти проблему в поселке позже решили. В прошлом году Саковская получила сертификат и переехала в новый дом.

Все еще ждут выплаты

Как рассказала Саковская, люди в селе все еще ждут компенсаций, некоторые совсем недавно получили жилищные сертификаты.

"Люди разобрались почти все. У кого были суды, кто доказывал, что они живут там, допустим, прописка в городе, а проживали в зоне затопления. Вот они сейчас ждут получения федеральной выплаты, краевую они получили давно, а федеральную только начинают получать. Последние сертификаты недавно выдали. У людей, у которых ошибки были, например, смена документов во время оформления, — они тоже получили", — рассказала РИА Новости Саковская.

По ее словам, со сменой главы Георгиевского городского округа, куда входит село Краснокумское, в населенном пункте стали происходить положительные изменения.

"У нас делают дороги, освещение, где его нет. Молодец у нас глава города, он поменялся, помогает населению, выслушивает, старается хоть чем-то помочь. Был случай, что у нас мужчина один умер, хозяин дома одного. И вот, чтобы не ждать вступления в наследство, — дом был в ужасном состоянии — он помог, чтобы родственники получили сертификат. Населению хорошо помогают", — добавила Саковская.

В свою очередь власти, по ее словам, просят содержать в порядке ливневую канализацию.

"Канавы людям прочищают, их просят, чтобы держали все в порядке, потому что ливневки не относятся к муницапалитету, должны люди сами за этим смотреть и соблюдать порядок, а не мусор скидывать, как получилось в прошлом году", — отметила Саковская.

Свое дело



Значительных перемен, кроме переезда, в жизни Саковской не произошло, однако появились планы и желание открыть свой бизнес.

"Хочу заняться чем-то своим, даже птицеводством. Пока немножно не получается, все же в деньги упирается — трое детей, все быстро не выходит. Постепенно, надеюсь, все получится", — сказала она.

В новом доме семья занялась огородом и планирует сделать небольшой ремонт в комнате дочери, которой не по душе цвет обоев.

"В новом доме мы ничего не делали в плане ремонта, бывшие хозяева молодцы, ухаживали за домом прекрасно. Все в порядке. Единственное, занимаемся огородом, все высаживаем. В огороде все посадили, начиная с картошки, огурцы, помидоры, зелень, клубнику, малинку. Детки сразу в новом доме освоились, как бы почувствовали, что свое, родное, единственное. Мы хотим у дочки сделать небольшой ремонт. У нее такие обои, как под дерево обои. Ну, девочка. А так все хорошо. Соседи прекрасные, чай пьем вместе", — отметила Саковская.

По ее словам, пострадавший от паводка старый дом на зиму семья переоборудовала в теплицу. "Всю зиму выращивали лук и зелень, отопление включали, небольшая была теплица. Небольшой такой заработок. В будущем собираемся его разбирать, потому что после зимы он ужасно просел, трещины пошли больше. В старом доме мы хотим построить небольшой курятник, чтобы был свой заработок", — добавила Саковская.

Паводок в Ставропольском крае в мае вызвали рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 29 населенных пунктов.