Работу она не прекращает ни на секунду: отточенными до автоматизма движениями берет стеклянный наконечник пипетки, натягивает на него резинку, отправляет готовое изделие в ведро из-под майонеза. В каждой банке умещается по сто штук. Так и считает.

За смену Жильцова собирает порядка трех тысяч пипеток. Это 30 ведер. И так уже 34 года. Получает за это Людмила Вячеславовна около десяти тысяч рублей — это средняя зарплата на предприятии. Несмотря на то что оплата сдельная, мало у кого получается собрать за смену больше изделий.

Проблемы со зрением у Жильцовой начались в детстве, но окончательно возможность видеть она потеряла после рождения первого ребенка. «Врач не предупредил меня, что рожать естественным путем нельзя, нужно кесарево делать. Тогда бы зрение не упало. Сейчас я вижу только свет и тень», — объясняет она.