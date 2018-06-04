В Петербурге собирают исторические материалы для музея блокады Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Сбор исторических материалов для будущего музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда" открыли в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по культуре.

В частности, для формирования коллекции нового музея открыт сбор материалов, относящихся к периоду блокады и обороны Ленинграда (1941-1944 годы), а также к послевоенному восстановлению города (1945-1950 годы).

В коллекцию принимаются рукописи, письма, документы, предметы гражданского и военного быта, книги, произведения изобразительного искусства, кино-фото-документы, находки поисковых отрядов, относящиеся к обороне Ленинграда, материалы семейных архивов и воспоминания. Отмечается, что принимаются как подлинные предметы, так и цифровые копии материалов (дневники, воспоминания, письма, документы и другие).

Комитет по культуре Санкт-Петербурга также с 4 июня по 9 июля этого года проводит опрос мнения жителей города о концепции Музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда".

"Основные положения концепции неоднократно дорабатывались в соответствии с рекомендациями профессионального сообщества, представителей общественных организаций, объединений ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. 14 февраля 2018 года концепция МВК "Оборона и блокада Ленинграда" была вынесена для обсуждения на заседании Межведомственного музейного Совета", — сообщает комитет.

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге выбрали проект будущего музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда" — победителем конкурса архитектурных проектов стала архитектурная мастерская "Студия 44" Никиты Явейна.

Письма с фронта Василию Теркину. Карикатуры блокадного Ленинграда © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" "Сатира и карикатуры на военно-историческую тему появились задолго до Великой Отечественной войны — во времена Отечественной войны 1812 года", — рассказывает Юлия Веретнова, начальник выставочного отдела Музейного агентства Ленинградской области. Тогда выпускали листовки, посвященные борьбе с Наполеоном и французской армией. Первая страница обложки книги "Карлушку — на мушку!" © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" "Сатира и карикатуры на военно-историческую тему появились задолго до Великой Отечественной войны — во времена Отечественной войны 1812 года", — рассказывает Юлия Веретнова, начальник выставочного отдела Музейного агентства Ленинградской области. Тогда выпускали листовки, посвященные борьбе с Наполеоном и французской армией. Первая страница обложки книги "Карлушку — на мушку!" © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Рисунок "После налета советской авиации". Директор военного завода в районе Берлина: — Интересуюсь, как бы пройти в свой кабинет...

Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Рисунок "После налета советской авиации". Директор военного завода в районе Берлина: — Интересуюсь, как бы пройти в свой кабинет...

Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" В XIX веке в сатирических иллюстрациях художники, по сути, опирались на традиционный лубок: враг изображался комически, а полководец (например, Кутузов) — в образе богатыря. Первая страница обложки книги Флит А. "Гансы и фрицы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" В XIX веке в сатирических иллюстрациях художники, по сути, опирались на традиционный лубок: враг изображался комически, а полководец (например, Кутузов) — в образе богатыря. Первая страница обложки книги Флит А. "Гансы и фрицы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Военные карикатуры создавались на протяжении всего XIX века — в периоды разных конфликтов. Первая страница обложки книги В. Гальб "Блиц-крик и фриц-вой". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Военные карикатуры создавались на протяжении всего XIX века — в периоды разных конфликтов. Первая страница обложки книги В. Гальб "Блиц-крик и фриц-вой". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Во время Великой Отечественной эти традиции продолжились, но немного в ином ключе. "Блиц-крик".Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Во время Великой Отечественной эти традиции продолжились, но немного в ином ключе. "Блиц-крик".Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте". © Из коллекции В.И. Елкина "Как и раньше, к рисунку добавляли рифмованный текст. Но сами картинки стали иными — боле натуралистичными по сравнению с XIX веком", — отмечает Юлия Веретнова. Почтовая карточка "Цепные фашистские собаки (Геббельс)". Художник и автор текста — В.А. Гальба. © Из коллекции В.И. Елкина "Как и раньше, к рисунку добавляли рифмованный текст. Но сами картинки стали иными — боле натуралистичными по сравнению с XIX веком", — отмечает Юлия Веретнова. Почтовая карточка "Цепные фашистские собаки (Геббельс)". Художник и автор текста — В.А. Гальба. © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Сатира стала более острой и злой. "Отчасти такая натуралистичность была связана с появившимся искусством кино, которое позволяло показывать окружающий мир иначе", — считает Юлия Веретнова. Это в любом случае влияло и на изобразительное искусство. "Транспортный самолет армии Паулюса". Гальб В. "Блиц-крик и фриц-вой". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Сатира стала более острой и злой. "Отчасти такая натуралистичность была связана с появившимся искусством кино, которое позволяло показывать окружающий мир иначе", — считает Юлия Веретнова. Это в любом случае влияло и на изобразительное искусство. "Транспортный самолет армии Паулюса". Гальб В. "Блиц-крик и фриц-вой". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" На карикатурах было множество подробных военных деталей, вражеские солдаты зачастую изображались в виде инвалидов. Иллюстрация "Генерал на бегу" из книги Флит А. "Гансы и фрицы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" На карикатурах было множество подробных военных деталей, вражеские солдаты зачастую изображались в виде инвалидов. Иллюстрация "Генерал на бегу" из книги Флит А. "Гансы и фрицы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Благодаря знаменитой поэме Александра Твардовского мы все знаем Василия Теркина. Впервые этот персонаж появился на страницах газеты "На страже Родины" еще во время советско-финской войны. В издании был специальный раздел, где публиковались истории похождений русского бравого солдата. "В зоопарке". Текст к иллюстрации:"- Ой, мама, посмотри, сколько Геббельсов!" Газета "Красноармейская правда". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Благодаря знаменитой поэме Александра Твардовского мы все знаем Василия Теркина. Впервые этот персонаж появился на страницах газеты "На страже Родины" еще во время советско-финской войны. В издании был специальный раздел, где публиковались истории похождений русского бравого солдата. "В зоопарке". Текст к иллюстрации:"- Ой, мама, посмотри, сколько Геббельсов!" Газета "Красноармейская правда". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Теркин был далеко не единственным литературным персонажем, воплощавшим образ удачливого бойца-балагура. Во время Великой Отечественной на страницах разных газет фигурировали и другие популярные герои с говорящими именами: казак Иван Гвоздев, разведчик Иван Штык, Трофим Бомба, Остап Пуля. "Микрофон и бумага".Флит А. "Гансы и фрицы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Теркин был далеко не единственным литературным персонажем, воплощавшим образ удачливого бойца-балагура. Во время Великой Отечественной на страницах разных газет фигурировали и другие популярные герои с говорящими именами: казак Иван Гвоздев, разведчик Иван Штык, Трофим Бомба, Остап Пуля. "Микрофон и бумага".Флит А. "Гансы и фрицы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Считается, что всего таких героев-бойцов, обитавших на страницах газет, было порядка 60 — над этими образами работали разные писатели, сегодня уже мало знакомые читателям. "По беды Германии".Гальб В. "Блиц-крик и фриц-вой". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Считается, что всего таких героев-бойцов, обитавших на страницах газет, было порядка 60 — над этими образами работали разные писатели, сегодня уже мало знакомые читателям. "По беды Германии".Гальб В. "Блиц-крик и фриц-вой". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" В редакции газет приходили сотни писем с фронта: бойцы воспринимали литературных персонажей как реальных людей. Уже это говорит о том, насколько действенной была сатира. "На высоте положения".Рис. Л. Коростышевского. Газета "Знамя Победы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" В редакции газет приходили сотни писем с фронта: бойцы воспринимали литературных персонажей как реальных людей. Уже это говорит о том, насколько действенной была сатира. "На высоте положения".Рис. Л. Коростышевского. Газета "Знамя Победы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Практически во всех изданиях имелись свои отделы сатиры и юмора, где описывали жизнь этих персонажей. Кстати, как и имена вымышленных бойцов, названия этих газетных рубрик были яркими: "Прямой наводкой", "Беглым огнем", "Штыком балтийским". Гитлеровский "Блицкриг". Рис. худ. Кукрыниксы. Газета "Знамя Победы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Практически во всех изданиях имелись свои отделы сатиры и юмора, где описывали жизнь этих персонажей. Кстати, как и имена вымышленных бойцов, названия этих газетных рубрик были яркими: "Прямой наводкой", "Беглым огнем", "Штыком балтийским". Гитлеровский "Блицкриг". Рис. худ. Кукрыниксы. Газета "Знамя Победы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Что касается образа врага, то Гитлера обычно сравнивали с его предшественниками, которые потерпели поражение в России: с Наполеоном и тевтонскими рыцарями времен Ледового побоища. "Фашистский "Культуртрегер". Газета "Знамя Победы", 1941 г. © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Что касается образа врага, то Гитлера обычно сравнивали с его предшественниками, которые потерпели поражение в России: с Наполеоном и тевтонскими рыцарями времен Ледового побоища. "Фашистский "Культуртрегер". Газета "Знамя Победы", 1941 г. © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Открытки выпускались тиражами порядка тысячи экземпляров. Чаще всего это были репродукции известных плакатов, а часть создавалась по мотивам литературных произведений тех лет. Таких открыток до наших дней дошло совсем немного. Работа "Закон разведчика — дерзость, решимость, быстрота и неустрашимость". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Открытки выпускались тиражами порядка тысячи экземпляров. Чаще всего это были репродукции известных плакатов, а часть создавалась по мотивам литературных произведений тех лет. Таких открыток до наших дней дошло совсем немного. Работа "Закон разведчика — дерзость, решимость, быстрота и неустрашимость". /

Площадь нового комплекса составит 25 тысяч квадратных метров, он появится в историческом центре Петербурга — на мысу у излучины Невы на Смольной набережной в непосредственной близости от ансамблей Смольного монастыря и Таврического дворца. Участок для застройки составит 1,73 гектара. Предполагается, что новый музейно-выставочный комплекс станет ведущим национальным институтом по изучению, документированию и презентации истории обороны и блокады Ленинграда. Музей обороны и блокады Ленинграда на Соляном переулке продолжит свое развитие как Мемориальный музей.

Идея создания нового современного музея обороны и блокады Ленинграда появилась в 2014 году. Тогда власти Петербурга отмечали, что городу необходим музей, который бы отразил героизм и трагизм блокады, площади существующего музея не позволяют создать крупную экспозицию. Сейчас Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда располагается в доме №9 в Соляном переулке.