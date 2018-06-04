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Общество

Строители установили последнюю сваю железнодорожной части моста в Крым

Сюжет:
Крымский мост (448)
09:2704.06.2018
(обновлено: 10:06 04.06.2018)
077824
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСтроительство Крымского мостаСтроительство Крымского моста
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Строители завершили работу над свайным фундаментом железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

МКС. Архивное фото
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
Российский космонавт опубликовал фото Крымского моста с МКС
"Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению. Всего за время стройки в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6694 сваи трех типов", — говорится в сообщении.

Сваи моста расположены как вертикально, так и под наклоном. Для надежности и долговечности в агрессивной морской среде в каждой трубосвае создан железобетонный сердечник: в верхней секции трубы сформирован армокаркас, заполненный гидротехническим бетоном.

© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Строители завершили создание свайных фундаментов железнодорожной части Крымского моста. 4 июня 2018
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Строители завершили создание свайных фундаментов железнодорожной части Крымского моста. 4 июня 2018

Отмечается, что требования к профилю железных дорог жестче, чем у автодорог, поэтому железнодорожный мост более плавно поднимается к фарватеру — с пяти до 35 метров.

"Его опоры массивнее, отсюда и большее количество свай в его фундаментах. Так, если под опоры автодорожного моста погружено 2576 трубосвай, то под железнодорожные — 2788 трубосвай", — добавили в инфоцентре.

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На Крымском мосту произошла первая авария
По трассе железной дороги достигнут и своеобразный рекорд этого типа работ: на участке между островом Тузла и фарватером в опоре № 224 отмечено самое глубокое погружение трубосваи — 108 метров.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение  запустили 16 мая. Поезда начнут движение по мосту в 2019 году.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Строительство Керченского моста
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПри строительстве Керченского моста планируется установить 173 морские опоры, из которых 86 – автомобильные, 87 – железнодорожные.Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
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При строительстве Керченского моста планируется установить 173 морские опоры, из которых 86 – автомобильные, 87 – железнодорожные.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкДо конца 2016 года планируется установить порядка десяти морских опор по всему объекту.Вид на строительную площадку моста через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
До конца 2016 года планируется установить порядка десяти морских опор по всему объекту.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкДля одной морской опоры требуется около 100 тонн металлоконструкций и более 300 кубометров бетона.Рабочие на строительстве моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Для одной морской опоры требуется около 100 тонн металлоконструкций и более 300 кубометров бетона.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСредняя заработная плата рабочих, задействованных в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, составляет от 25 до 35 тысяч рублей, специалисты и инженерно-технический персонал получают 75-80 тысяч рублей.Рабочий сваривает сваю на строительной площадке моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Средняя заработная плата рабочих, задействованных в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, составляет от 25 до 35 тысяч рублей, специалисты и инженерно-технический персонал получают 75-80 тысяч рублей.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкНедостатка в рабочей силе на строительстве моста нет.Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Недостатка в рабочей силе на строительстве моста нет.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПосле завершения строительства Керченский мост будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров.Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
После завершения строительства Керченский мост будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкДля автомобильного движения мост планируют открыть в 2018 году, для поездов — в 2019-м.Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Для автомобильного движения мост планируют открыть в 2018 году, для поездов — в 2019-м.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкНаиболее востребованными рабочими на строительстве крымского моста являются арматурщики и бетонщики.Рабочий на строительстве моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Наиболее востребованными рабочими на строительстве крымского моста являются арматурщики и бетонщики.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанк13 сентября мостостроители завершили создание основной вспомогательной инфраструктуры на обоих берегах Керченского пролива. Готовы технологические, складские и промышленные площадки, временные причалы, введены в эксплуатацию городки строителей, построено 30 километров временных дорог.Вид на строительную площадку моста через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
13 сентября мостостроители завершили создание основной вспомогательной инфраструктуры на обоих берегах Керченского пролива. Готовы технологические, складские и промышленные площадки, временные причалы, введены в эксплуатацию городки строителей, построено 30 километров временных дорог.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСтроительство моста через Керченский пролив в Крыму.Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Строительство моста через Керченский пролив в Крыму.
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