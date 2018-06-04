Строители установили последнюю сваю железнодорожной части моста в Крым

"Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению. Всего за время стройки в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6694 сваи трех типов", — говорится в сообщении.
Сваи моста расположены как вертикально, так и под наклоном. Для надежности и долговечности в агрессивной морской среде в каждой трубосвае создан железобетонный сердечник: в верхней секции трубы сформирован армокаркас, заполненный гидротехническим бетоном.
Строители завершили создание свайных фундаментов железнодорожной части Крымского моста. 4 июня 2018
Отмечается, что требования к профилю железных дорог жестче, чем у автодорог, поэтому железнодорожный мост более плавно поднимается к фарватеру — с пяти до 35 метров.
"Его опоры массивнее, отсюда и большее количество свай в его фундаментах. Так, если под опоры автодорожного моста погружено 2576 трубосвай, то под железнодорожные — 2788 трубосвай", — добавили в инфоцентре.
По трассе железной дороги достигнут и своеобразный рекорд этого типа работ: на участке между островом Тузла и фарватером в опоре № 224 отмечено самое глубокое погружение трубосваи — 108 метров.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение запустили 16 мая. Поезда начнут движение по мосту в 2019 году.
Средняя заработная плата рабочих, задействованных в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, составляет от 25 до 35 тысяч рублей, специалисты и инженерно-технический персонал получают 75-80 тысяч рублей.
13 сентября мостостроители завершили создание основной вспомогательной инфраструктуры на обоих берегах Керченского пролива. Готовы технологические, складские и промышленные площадки, временные причалы, введены в эксплуатацию городки строителей, построено 30 километров временных дорог.
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