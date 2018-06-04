Строители установили последнюю сваю железнодорожной части моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Строители завершили работу над свайным фундаментом железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению. Всего за время стройки в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6694 сваи трех типов", — говорится в сообщении.

Сваи моста расположены как вертикально, так и под наклоном. Для надежности и долговечности в агрессивной морской среде в каждой трубосвае создан железобетонный сердечник: в верхней секции трубы сформирован армокаркас, заполненный гидротехническим бетоном.

© Фото : инфоцентр "Крымский мост" Строители завершили создание свайных фундаментов железнодорожной части Крымского моста. 4 июня 2018 © Фото : инфоцентр "Крымский мост" Строители завершили создание свайных фундаментов железнодорожной части Крымского моста. 4 июня 2018

Отмечается, что требования к профилю железных дорог жестче, чем у автодорог, поэтому железнодорожный мост более плавно поднимается к фарватеру — с пяти до 35 метров.

"Его опоры массивнее, отсюда и большее количество свай в его фундаментах. Так, если под опоры автодорожного моста погружено 2576 трубосвай, то под железнодорожные — 2788 трубосвай", — добавили в инфоцентре.

По трассе железной дороги достигнут и своеобразный рекорд этого типа работ: на участке между островом Тузла и фарватером в опоре № 224 отмечено самое глубокое погружение трубосваи — 108 метров.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение запустили 16 мая. Поезда начнут движение по мосту в 2019 году.

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