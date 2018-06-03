"Отключаешься от боли". Зачем люди подвешивают себя за кожу на крюках

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Александр Чернышев. Комнаты страха, прыжки с парашютом или с крыш на веревке — у любителей адреналина много способов пощекотать себе нервы. Однако тем, кто все это уже испробовал, нужен новый экстрим. Ради драйва они готовы на что угодно. К примеру, повисеть на тросах с крюками, вдетыми в кожу, или даже спрыгнуть с такой "страховкой" с высоты. Что делают в погоне за острыми ощущениями — в материале РИА Новости.

Темная комната. Под потолком висит человек в нижнем белье и клоунской маске, слегка покачивается. Моргает, значит, живой. При ближайшем рассмотрении видно, что кожа на его спине неестественно оттянута: в нее вдеты большие крюки, а за них зацеплен трос. Судя по всему, его пытают, нужно скорее звонить в полицию. "Не нужно, — доносится сверху голос "жертвы". — Только что поймал кайф, оставьте меня в покое".

"Изначально подвешивание — обряд инициации у индейцев. Мы были одними из первых в России, кто стал с этим экспериментировать, хотели разнообразить выступления рок-групп ярким представлением. До этого на сцене мы делали другие трюки: поедание стеклянного стакана, лезвий, забивание гвоздя в нос, протыкание щек. Но все-таки подвешивание до сих пор остается самым эффектным и сложным перформансом", — рассказывает РИА Новости режиссер московского "Театра боли и ужасов" Василий Захаров.

© Фото : Елена Шубина Василий Захаров в образе клоуна-убийцы © Фото : Елена Шубина Василий Захаров в образе клоуна-убийцы

По его словам, раньше оборудование для подвесов приходилось привозить из-за границы, а познавать возможности человеческой кожи — экспериментируя с разными позициями и постепенно уменьшая количество крюков. "Инквизиторы" тоже учились "на ходу", отмечает Захаров: в основном ими были пирсеры, понимавшие в проколах.

"Железо может быть разного размера и формы. Игла, которой протыкают кожу, внутри полая — в нее и вставляется крюк, который одновременно протаскивает наружу саму спицу. Самая простая позиция — человека подвешивают в горизонтальном положении за спину. Когда мы начинали, делали для этого шесть проколов. Сейчас знаем, что вполне достаточно двух на лопатках. Можно усложнить задачу: к примеру, человек сам себя подвешивает за одно колено, тут для безопасности должно быть хотя бы два крюка. Как-то ребята попробовали такое с одним — кожа не выдержала, пришлось потом зашивать", — вспоминает "подвешиватель" со стажем.

Захаров говорит, что за все это время он подвесил уже больше сотни человек и никто не получил серьезных травм. Для него это не просто увлечение, а неотъемлемая часть кровавого шоу, за которое люди готовы платить деньги. Сам Захаров еще не висел ни разу: "Есть жертвы, а есть палачи". Однако раздумывает о том, чтобы испытать процесс на себе. Планирует сделать это летом, на праздновании своего пятидесятилетия в одном из московских клубов.

© Фото : личный архив Василия Захарова Шоу с подвешиваниями © Фото : личный архив Василия Захарова Шоу с подвешиваниями

"Мы подвешиваем людей на тематических вечеринках или устраиваем что-то вроде цирковых представлений, а иногда целые спектакли. Висят обычно не очень долго: в течение нескольких музыкальных композиций. Когда мы понимаем, что зрители увидели то, за чем пришли, снимаем человека. Это вполне легально, у нас есть каскадерские удостоверения. К тому же модели чаще всего висят не впервые. Лучше, когда человек знает заранее, чего ждать, иначе можно испортить шоу: бывает, что люди отключаются, тогда не стоит продолжать. У других кожа очень толстая, прокалывать такую слишком больно", — объясняет Захаров.

Те, кому мало веса собственного тела, пробуют пуллинг: человек на крюках, вдетых в лопатки, тянет мотоцикл, а иногда и машину. "Здесь болевые ощущения максимальные, на такое способен далеко не каждый. Но смотрится очень эффектно, я и сам иногда сажусь за руль, чтобы наблюдать происходящее с выгодного ракурса", — описывает трюк собеседник.

В перерывах между шоу, чтобы не терять сноровку, Василий со своей командой выбирается на пикники — повисеть на природе. "Сук, турник, столб — подойдет все, что крепко стоит. Мы часто упражняемся в Измайловском лесу. Полиция уже привыкла и наблюдает с интересом: они видят, что люди взрослые и все делается добровольно ", — подчеркивает Захаров.

© Фото : Кристина Суворова Пуллинг © Фото : Кристина Суворова Пуллинг

Свободный полет

Однако не всегда подвешивание — это публичное представление. В то время как одни зарабатывают, участвуя в шоу в качестве моделей, другие готовы платить деньги за подобный опыт.

"Цены очень разные, начиная от нескольких тысяч рублей и заканчивая десятками. Все зависит от того, что нужно человеку. Чаще всего люди хотят не просто повисеть, а сделать это в особом костюме и оставить на память красивые фотографии или видео. Конечно, такое стоит дороже", — уточняет режиссер.

Сергей Гордеев узнал о кровавом трюке еще в 14 лет: купил диск с фотографиями татуировок, на котором была отдельная папка со снимками подвесов. Подросток был шокирован, но идея отложилась в сознании. Созрел он, уже будучи взрослым.

"Я работал тогда в сфере маркетинга. Сначала искал в Питере тех, кто помог бы мне осуществить задуманное, но не нашел и поехал в Москву к Василию, мы с ним давние друзья. Первый раз меня вешали за восемь крюков: по одному на икрах и на бедрах, два на пояснице и на лопатках. Сложно с чем-то сравнить ощущения. Состояние, близкое к травматическому шоку: боль перестает чувствоваться, сознание раскрывается, время замедляется. Одним словом, восторг", — признается корреспонденту РИА Новости Гордеев.

© Фото : личный архив Сергея Гордеева Сергей Гордеев прыгает с моста с закрытыми крюками © Фото : личный архив Сергея Гордеева Сергей Гордеев прыгает с моста с закрытыми крюками

Решив, что с первого раза полностью понять ощущения не получилось, Сергей решился на второе, а затем и на третье подвешивание. Постепенно втянулся, стал пробовать все более сложные позиции. Даже ездил несколько раз на гастроли с "Театром боли и ужасов".

"Самое болезненное — подвес за кожу сзади коленей, да и когда на груди один крюк, тоже очень больно. Остальное — ерунда. Проще всего висеть за голень. У меня было около пятидесяти подвешиваний. Очень крутой опыт — прыжки с высоты на веревке, прицепленной к крюкам в спине, когда только твоя кожа держит тебя над пропастью, она прочнее, чем кажется. Момент натяжения троса наступает неожиданно, даже не успеваешь ощутить боль. К тому же после подвешиваний порог чувствительности повышается", — рассказывает Гордеев.

Увлечение Сергея продолжалось не один год. Потом ощущения стали уже не те, да и появилась семья, дети. Сейчас о бурной молодости напоминают только еле заметные точки от проколов на теле. "Я и тогда не афишировал этот опыт, в курсе были только близкие друзья. Детям об этом тоже вряд ли когда-то расскажу, незачем им знать", — рассуждает он.

Многогранное искусство

Другие, испытав на себе всю палитру ощущений, не бросают увлечение, а сами становятся мастерами. "До этого у меня было немало опытов татуировки и пирсинга. Я не раз наблюдала подвешивания и захотела преодолеть себя, понять, что это. После нескольких десятков "полетов" возникло желание делиться опытом, и я стала подвешивать людей сама", — вспоминает в беседе с РИА Новости петербурженка с творческим псевдонимом Саша Шанти.

© Фото : Анна Шатух Саша Шанти подвешивает очередную "жертву" © Фото : Анна Шатух Саша Шанти подвешивает очередную "жертву"

Для нее подвешивания на крюках — искусство, а лучшее вознаграждение за работу — эстетическое наслаждение. Поэтому она старается развиваться как артист: ездит на семинары в Европу и совмещает увлечение с другими нестандартными практиками.

"Красиво получается вместе с шибари — связыванием человека. Кроме того, для многих это отличный способ уменьшить болевые ощущения в первые разы, нагрузка идет не только на кожу, но и на веревки, потом постепенно можно их убирать. Много интересных идей у клиентов: к примеру, пока человек висел, ему делали татуировку. Или висящий на крюках пирсер прокалывал связанной девушке сосок. Оба получили невероятный психологический опыт, а снимки — просто потрясающие!" — восхищается Шанти.

Она отмечает, что профессионалы работают только в чистом помещении, в перчатках и маске, а также стерилизуют оборудование, чтобы избежать заражений. "С этим проблем нет. Но кожа действительно иногда рвется, в основном на локтях и на коленях. Некоторые из-за боли теряют сознание. Это естественная реакция: кровь, иногда в чрезмерном количестве, отливает от головы к конечностям, чтобы отреагировать на раздражитель — бежать или сражаться", — описывает тонкости Саша.

© Мария Каллас Подвешенная девушка © Мария Каллас Подвешенная девушка

Сейчас у нее немало клиентов, лето — сезон подвешиваний на природе. В месяц стабильно находится несколько желающих. "Чаще всего попробовать хотят молодые люди. Наверное, это что-то вроде манифеста: я свободен, распоряжаюсь своим телом, как хочу. Думаю, таким образом можно решить психологические проблемы, избавиться от комплексов. Кому-то достаточно одного раза, другие приходят снова и снова, пробуют разные позиции. Каждый находит в подвешивании что-то свое, но опыт трансформирует абсолютно всех", — заключает Шанти.