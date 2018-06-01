МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Советский военный летчик, сбитый в небе над Афганистаном в 1987 году и с тех пор считавшийся пропавшим без вести, оказался жив. Предполагается, что он может находиться на территории Пакистана. Сейчас решается вопрос о его возвращении на родину.
"Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа", — сказал он.
Имя и фамилию летчика собеседник агентства не назвал, сославшись на конфиденциальность информации.
По словам Востротина, этот вопрос обсуждался с представителями Афганистана в кулуарах ежегодной церемонии вручения наград и премий "Боевое братство — Battle Brotherhood" — "Боевые сестры — Battle Sisterhood". Она прошла в Подмосковье накануне.
Вернуться домой
Заместитель руководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслав Калинин также назвал происшедшее удивительным.
По словам Калинина, сейчас организация вместе с афганскими дипломатическими структурами работает над установлением личности летчика и возможностью его возвращения. "По нашим данным, он хочет вернуться домой", — подчеркнул Калинин.
Он также предположил, что летчик может находиться в Пакистане.
"Он был сбит в 1987 году. Скорее всего, ему не меньше 60 лет. <…> Он может находиться на территории Пакистана, так как все лагеря для советских военнопленных находились в Пакистане. Сбили его над территорией Афганистана, а увезли, скорее всего, в Пакистан", — пояснил свою мысль собеседник агентства.
Калинин добавил, что сейчас одна из первоначальных задач — установить личность летчика, а также ответить на вопрос, почему он не выходил на связь в течение тридцати лет.
Готовы помочь
В Российском союзе ветеранов Афганистана заявили, что готовы оказать любую помощь в возвращении летчика на родину.
"Надеюсь, у него есть такое желание", — сказал лидер союза, сенатор Франц Клинцевич.
Он отметил, что подобные случаи далеко не единичны.
"Эхо войны"
Сообщения о нашедшемся летчике прокомментировал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Он отметил, что по итогам афганской войны оказалось в плену или пропало без вести некоторое число советских военнослужащих.
Война в Афганистане
В конце 1970-х годов в Афганистане к власти пришла Народно-демократическая партия (НДПА). Радикализм нового руководства и поспешная ломка многовековых традиций усилили сопротивление населения центральному правительству.
В декабре 1979 года руководство СССР, опасаясь переноса военных действий на территорию среднеазиатских республик, приняло решение о направлении войск для оказания военной помощи правительству Афганистана.
Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно разделяются на четыре этапа, охватывающие десятилетний период до полного вывода в 1989 году.
Военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч военнослужащих. Общие безвозвратные советские потери составили 14 453 человека.
По данным из открытых источников, с 1979 по 1989 год в Афганистане были сбиты 125 боевых самолетов ВВС СССР.