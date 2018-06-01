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Общество

Сбитый в Афганистане советский летчик хочет вернуться на родину

15:4501.06.2018
(обновлено: 16:09 01.06.2018)
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© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкВоинская часть ограниченного контингента советских войск в горах Афганистана. Архивное фотоВоинская часть ограниченного контингента советских войск в горах Афганистана. Архивное фото
© РИА Новости / А. Соломонов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Советский военный летчик, сбитый в небе над Афганистаном в 1987 году и с тех пор считавшийся пропавшим без вести, оказался жив. Предполагается, что он может находиться на территории Пакистана. Сейчас решается вопрос о его возвращении на родину.

Сергей Красноперов
© Фото : Алексей Николаев
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О том, что летчик нашелся, РИА Новости сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

"Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа", — сказал он.

Имя и фамилию летчика собеседник агентства не назвал, сославшись на конфиденциальность информации.

По словам Востротина, этот вопрос обсуждался с представителями Афганистана в кулуарах ежегодной церемонии вручения наград и премий "Боевое братство — Battle Brotherhood" — "Боевые сестры — Battle Sisterhood". Она прошла в Подмосковье накануне.

Вернуться домой

Заместитель руководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслав Калинин также назвал происшедшее удивительным.

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Архивное фото
© РИА Новости / А. Соломонов
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Участие Советского Союза в войне в Афганистане в 1979-1989 годах
"Эта новость из разряда неординарных. <…> Как говорят сами ветераны-афганцы — удивительно даже не то, что летчик смог остаться в живых после падения сбитого моджахедами самолета, а то, что на протяжении десятков лет о нем не поступило никакой информации", — сказал он РИА Новости.

По словам Калинина, сейчас организация вместе с афганскими дипломатическими структурами работает над установлением личности летчика и возможностью его возвращения. "По нашим данным, он хочет вернуться домой", — подчеркнул Калинин.

Он также предположил, что летчик может находиться в Пакистане. 

"Он был сбит в 1987 году. Скорее всего, ему не меньше 60 лет. <…> Он может находиться на территории Пакистана, так как все лагеря для советских военнопленных находились в Пакистане. Сбили его над территорией Афганистана, а увезли, скорее всего, в Пакистан", — пояснил свою мысль собеседник агентства.

Калинин добавил, что сейчас одна из первоначальных задач — установить личность летчика, а также ответить на вопрос, почему он не выходил на связь в течение тридцати лет.

Готовы помочь

В Российском союзе ветеранов Афганистана заявили, что готовы оказать любую помощь в возвращении летчика на родину. 

"Надеюсь, у него есть такое желание", — сказал лидер союза, сенатор Франц Клинцевич.

Он отметил, что подобные случаи далеко не единичны.

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана
© РИА Новости / А. Соломонов
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"Меня несколько лет назад во время командировки в Афганистан случай свел с бывшим советским военнослужащим, тоже пропавшим без вести на той войне. Он уже как-то неловко объяснялся по-русски и назвать себя отказался. Разумеется, я первым делом предложил ему помощь в возвращении на родину. Но в ответ услышал: "Все, 25 лет прошло, я отрезанный ломоть". На этом разговор закончился, и все попытки в дальнейшем разыскать этого человека успехом не увенчались. Увы, порой жизнь оборачивается вот такой трагической стороной", — сказал Клинцевич.

"Эхо войны"

Сообщения о нашедшемся летчике прокомментировал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Он отметил, что по итогам афганской войны оказалось в плену или пропало без вести некоторое число советских военнослужащих. 

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© AFP 2018 / Noorullah Shirzada
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"В силу того что после окончания войны наша страна переживала период нестабильности – СССР распался, Российская Федерация находилась в тяжелом кризисе, – их поиском долгое время никто специально не занимался. Из-за этого к настоящему времени сложилась ситуация, когда люди, в свое время попавшие в плен или пропавшие на территории Афганистана, оказывались внезапно обнаружены. Они там уже длительное время прожили, начав, скажем так, новую жизнь. К сожалению, подобное "эхо войны", когда люди, отдавшие определенную часть жизни защите интересов Родины, "пропадали", встречается, и это очень печально, конечно", – сказал он в эфире радио Sputnik

Война в Афганистане

В конце 1970-х годов в Афганистане к власти пришла Народно-демократическая партия (НДПА). Радикализм нового  руководства и поспешная ломка многовековых традиций усилили сопротивление населения центральному правительству.

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© Фото : Мастерская Павла Лунгина
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Обстановка осложнялась иностранным вмешательством. СССР и некоторые другие страны оказывали помощь афганскому правительству, а страны НАТО, мусульманские государства и Китай — силам оппозиции.

В декабре 1979 года руководство СССР, опасаясь переноса военных действий на территорию среднеазиатских республик, приняло решение о направлении войск для оказания военной помощи правительству Афганистана.

Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно разделяются на четыре этапа, охватывающие десятилетний период до полного вывода в 1989 году.

Военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч военнослужащих. Общие безвозвратные советские потери составили 14 453 человека.

По данным из открытых источников, с 1979 по 1989 год в Афганистане были сбиты 125 боевых самолетов ВВС СССР.

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