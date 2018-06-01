Аналитик: эхо афганской войны до сих пор звучит

Сбитый в Афганистане советский военный летчик, который до сих пор считался без вести пропавшим, оказался жив. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.
Найденный мужчина по-прежнему находится в Афганистане.
Востротин также сообщил, что этот вопрос обсуждался с представителями Афганистана в кулуарах ежегодной церемонии вручения наград и премий "Боевое братство – Battle brotherhood" – "Боевые сестры – Battle Sisterhood". Она прошла в Подмосковье накануне.
Ограниченный контингент советских войск находился в Афганистане с 1979 по 1989 год.
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение.
"По итогам афганской войны оказалось в плену или пропало без вести некоторое число советских военнослужащих. В силу того, что после окончания войны наша страна переживала период нестабильности – СССР распался, Российская Федерация находилась в тяжелом кризисе – их поиском долгое время никто специально не занимался. Из-за этого к настоящему времени сложилась ситуация, когда люди, в свое время попавшие в плен или пропавшие на территории Афганистана, оказывались внезапно обнаружены. Они там уже длительное время прожили, начав, скажем так, новую жизнь. К сожалению, подобное "эхо войны", когда люди, отдавшие определенную часть жизни защите интересов Родины, "пропадали", встречается, и это очень печально, конечно", – сказал Никита Мендкович.
В конце 70-х годов в Афганистане сложилась острая внутренняя ситуация. СССР и некоторые другие страны оказывали помощь афганскому правительству, страны НАТО, ряд мусульманских государств и Китай – силам оппозиции.о направлении войск для оказания помощи правительству Афганистана.
Советские войска были полностью выведены из Афганистана в 1989 году.
Военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч военнослужащих Советской Армии. Общие безвозвратные потери составили 14 453 человека. По данным из открытых источников, с 1979 по 1989 год в Афганистане были сбиты 125 боевых самолетов ВВС СССР.
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