МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел опровергло сообщения СМИ о том, что полтора миллиона паспортов были признаны недействительными из-за технической ошибки.

О недействительных паспортах написала газета "Коммерсант". При этом она ссылалась на сервис "Проверка по списку недействительных российских паспортов" на сайте МВД, где указано число скорректированных с помощью граждан сведений (сейчас их 1 478 302).

В МВД пояснили, что утверждения о том, что это именно число недействительных паспортов, не соответствуют действительности. Это число обращений, которые прошли обработку в сервисе за 11 лет.

"Количество паспортов, имевших статус недействительных, в разы меньше заявленной цифры", — сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства.

В ведомстве отметили, что для проверки действительности паспорта госорганы пользуются единой базой (системой межведомственного электронного взаимодействия). Эта информация имеет юридически значимый характер. Кроме того, при помощи этой системы организован доступ к информационным базам МВД для финансовых и кредитных организаций, а также нотариусов.

"В этой связи граждане, обращающиеся в кредитные и другие учреждения, пострадать не могут", — подчеркнули в пресс-центре.

Сервис проверки действительности паспорта на сайте МВД носит информационный характер, и эти сведения не являются юридически значимыми. Для получения официального ответа граждане могут обратиться в подразделение по вопросам миграции. Есть и еще один способ понять, действителен ли паспорт, — при регистрации на Едином портале госуслуг.

Если зарегистрироваться не получится, то можно обратиться в службу техподдержки, а затем это заявление через Федеральный ситуационный центр электронного правительства направят в территориальный орган МВД для проверки и необходимой корректировки.