В МВД объяснили ошибки в российских паспортах

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. МВД России объяснило ошибки в российских паспортах техническим сбоем. Сообщение ведомства передает "Коммерсант".
С 1997 по 2006 год сведения о выданных удостоверениях личности находились в разных базах ФМС. В 2006 году разрозненные базы паспортов объединили в Единую информационную автоматизированную систему (ЕАИС) "Российский паспорт".
"В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с "действителен" на "недействителен", — сообщили в МВД.
Кроме того в ведомстве заверили, что выявленные недочеты устраняются в "кратчайшие сроки".