Нарусова предложит обменять Сенцова на Вышинского

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова заявила, что обратится в соответствующие российские ведомства с предложением обменять Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.
В четверг она пообщалась с Сенцовым по видеосвязи. Сенатор рассказала, что заключенный не жалуется на условия содержания в колонии "Белый медведь" и не планирует прекращать голодовку, которая продолжается уже больше двух недель.
"Внешний вид у него изможденный, но глаза горят", — уточнила она.
Нарусова намерена добиваться ускоренной процедуры рассмотрения дела Сенцова в ЕСПЧ, ссылаясь на состояние здоровья заключенного.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сомнение в адекватности такого обмена. Он напомнил, что Сенцов отбывает наказание по серьезному обвинению.
Дело Сенцова
В начале прошлой недели Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи.
Арест Вышинского
Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналиста этапировали в Херсон. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В тот же день в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина прошли многочасовые обыски. После этого их вызвали на допрос в СБУ.
В четверг Вышинского арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.