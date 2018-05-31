Нарусова предложит обменять Сенцова на Вышинского

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова заявила, что обратится в соответствующие российские ведомства с предложением обменять Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.

"Или мы можем поставить вопрос о применении формулы "всех на всех", которая действует при обмене пленными на Донбассе", — добавила политик.

В четверг она пообщалась с Сенцовым по видеосвязи. Сенатор рассказала, что заключенный не жалуется на условия содержания в колонии "Белый медведь" и не планирует прекращать голодовку, которая продолжается уже больше двух недель.

"Внешний вид у него изможденный, но глаза горят", — уточнила она.

Нарусова намерена добиваться ускоренной процедуры рассмотрения дела Сенцова в ЕСПЧ, ссылаясь на состояние здоровья заключенного.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сомнение в адекватности такого обмена. Он напомнил, что Сенцов отбывает наказание по серьезному обвинению.

Дело Сенцова

Украинец Олег Сенцов приговорен к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его сообщник Александр Кольченко лишен свободы на десять лет. Еще два фигуранта дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

В начале прошлой недели Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи.