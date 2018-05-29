В Кремле прокомментировали слухи о планах обменять Сенцова на Вышинского

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Вопрос об обмене руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского никто не инициировал, что касается украинского режиссера Олега Сенцова, то тот осужден и отбывает наказание по серьезному обвинению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопрос об обмене никто не инициировал, насколько мне известно. По крайней мере мне не известно ничего о том, что какие-то инициативы поступали бы", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Россия обменять осужденного Сенцова на Вышинского.

Он напомнил, что Сенцов осужден и отбывает наказание за причастность к подготовке террористического акта. "Это очень серьезное обвинение, и это не просто обвинение, а это вердикт суда", — добавил Песков.

По его словам, вопрос по Вышинскому, которого обвиняют в госизмене за его профессиональную журналистскую деятельность, — это совсем другая ситуация, и ранее президент РФ как раз и обратился с просьбой, говоря о таких случаях, как Сенцов, не забывать такие случаи, как с Вышинским. "Вот это вот абсолютное беспрецедентное давление на журналистов", — сказал Песков.

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Пресс-секретарь российского президента затруднился ответить, была ли у кого-то инициатива по обмену Вышинского на Сенцова.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.