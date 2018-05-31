Дуров связал запрет Apple на обновления Telegram с блокировкой в России

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров связал запрет компанией Apple обновлений приложений Telegram во всем мире с блокировкой мессенджера в России.

В среду на сайте мессенджера сообщалось, что Apple блокирует обновления новых версий приложения Telegram с середины апреля. При этом тогда компания не связывала это с требованием российских властей удалить Telegram из App Store, а лишь отвечала на вопросы клиентов о процессе внедрения в работу мессенджера регламента Евросоюза о защите персональных данных (General Data Privacy Regulation, GDPR).

"Apple не позволяет Telegram обновлять свои приложения iOS во всем мире с тех пор, как российские власти приказали Apple удалить Telegram из App Store", — написал Дуров в своем канале в Telegram в четверг. При этом он добавил, что из-за невозможности обновить приложение некоторые его функции, такие как стикеры, не работают должным образом в недавно выпущенной версии системы iOS 11.4, "несмотря на то что эта проблема была решена несколько недель назад".

В понедельник стало известно, что Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием удалить приложение мессенджера Telegram из App Store в России, а также прекратить рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей. Роскомнадзор также попросил компанию в кратчайшие сроки проинформировать о дальнейших действиях для разрешения ситуации. В противном случае Роскомнадзор допустил "возможные действия со стороны ведомства по нарушению функционирования App Store".

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в России ряда сторонних ресурсов.