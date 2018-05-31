"Ромир": лишь 10% россиянок готовы через год вернуться на работу из декрета

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Только каждая десятая молодая мама готова вернуться на работу в течение года после рождения ребенка, более же половины респонденток (55%) планируют ухаживать за ребенком в течение 2-3 лет, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В исследовании приняли участие 400 женщин в двух возрастных группах 22-30 лет и 31-37 лет, проживающие в городах-миллионниках, в том числе в Москве. Все участницы исследования либо являются молодыми мамами, либо ожидают рождения ребенка.

"Причиной досрочного выхода из декретного отпуска для 57% опрошенных может стать потребность в дополнительных доходах. 29% респонденток также ответили, что готовы выйти досрочно из декретного отпуска, если им предложат хорошо оплачиваемую работу, а 28% готовы рассмотреть предложение по прерыванию декрета при наличии предложения об интересной работе", — отмечается в докладе.

Риск сокращения не рассматривается российскими мамами в качестве серьезной причины, которая способна подтолкнуть к выходу на работу. В случае возникновения такой угрозы лишь 17% женщин готовы досрочно прервать декретный отпуск. 15% участниц исследования ответили, что готовы выйти на работу, если заскучают дома с ребенком. А 8% опрошенных заявили, что никакие обстоятельства не смогут заставить их выйти из декретного отпуска ранее запланированного срока.

"Рождение ребенка российские мамы воспринимают, как повод сделать достаточную паузу в трудовой деятельности, чтобы полностью уйти в семью и сосредоточиться на заботе и уходе за малышом. Доля тех, кто верен карьере и оценивает появление ребенка как вынужденную небольшую заминку в ее развитии, остается небольшой," — отметил глава "Ромир" Андрей Милехин.