Совет Федерации хочет допросить Цукерберга

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Совет Федерации может задать основателю Facebook Марку Цукербергу вопросы о его "русофобских высказываниях", если он примет приглашение российских сенаторов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
По мнению Матвиенко, Цукерберг будет заинтересован в том, чтобы принять участие в заседании Совфеда и ответить на вопросы сенаторов.
"У нас страна большая, (рекламный) рынок (для Facebook) большой", — сказала она.
В ответ Матвиенко пообещала провести по этому вопросу голосование "в том случае, если Цукерберг согласится выступить". "Но я считаю правильным пригласить его. Нам есть что сказать ему и ответить (на его русофобские высказывания). А просто так проглатывать их неправильно", — убеждена спикер.
Она считает, что выступление Цукерберга в Совете Федерации может пройти в рамках как "часа эксперта", так и парламентских слушаний.