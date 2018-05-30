Совет Федерации хочет допросить Цукерберга

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Совет Федерации может задать основателю Facebook Марку Цукербергу вопросы о его "русофобских высказываниях", если он примет приглашение российских сенаторов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Нам надо встречаться и с русофобами, и выслушивать другую точку зрения. Цукерберг выступал и в Конгрессе США, где ему шестичасовой допрос устроили, и в Европарламенте. И мы можем его спрашивать, в том числе задать ему вопросы по его русофобским высказываниям", — заявила она на заседании Совфеда.

По мнению Матвиенко, Цукерберг будет заинтересован в том, чтобы принять участие в заседании Совфеда и ответить на вопросы сенаторов.

"У нас страна большая, (рекламный) рынок (для Facebook) большой", — сказала она.

Против приглашения Цукерберга в Совфед выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков. "Я считаю Цукерберга русофобом и против того, чтобы давать ему трибуну в этом зале", — сказал он.

В ответ Матвиенко пообещала провести по этому вопросу голосование "в том случае, если Цукерберг согласится выступить". "Но я считаю правильным пригласить его. Нам есть что сказать ему и ответить (на его русофобские высказывания). А просто так проглатывать их неправильно", — убеждена спикер.

Она считает, что выступление Цукерберга в Совете Федерации может пройти в рамках как "часа эксперта", так и парламентских слушаний.