"Проблем нет": в Крыму ответили на заявления Киева о мосте

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Киевские власти в очередной раз выдают желаемое за действительное, говоря о якобы имеющихся проблемах с Крымским мостом, заявил вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский.
Ранее Борис Бабин, занимающий на Украине пост "постпреда президента страны в Крыму", заявил изданию "Обозреватель" о проблемах, которые якобы возникли у России из-за моста через Керченский пролив. По его словам, мост "очень негативно сказывается на торговом судоходстве", не уточняя, в чем именно могут заключаться трудности. Кроме того, чиновник пообещал "необратимые последствия" для моста, к которым, по его словам, может привести любой инцидент с торговым судном, идущим по Керченскому проливу.
"Фейковый руководитель несуществующего территориального образования под названием Автономная республика Крым в очередной раз выдает желаемое за действительное. Никаких проблем и неудобств нет и быть не может. Этот мост строился именно для того, чтобы снять все ограничения, в том числе транспортные и логические, и с этой задачей мост справился", — сказал РИА Новости Полонский.
"Полнейшая агония"
"Сегодня их раздражает тот факт, что Крымский мост построен и введен в эксплуатацию раньше времени. Уже тысячи граждан России, проживающих в Крыму и в Краснодарском крае, каждый день проезжают по нему. Крымский мост является одним из символов нашей страны", — заявил депутат в интервью RT.
Он подчеркнул, что путепровод через Керченский пролив "решает огромное количество логистических проблем" и дает экономике республики "дополнительный импульс".
Как заметил Ганжара в эфире радио Sputnik, подобные заявления со стороны Украины "выставляют Киев даже не то что в дурном, а в смешном для всего мира свете".
Мост "принадлежит" Украине
"По моему мнению, как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, — тоже украинские. Если Крым наш, то и Керченский мост (Крымский. — Прим. ред.) наш. И слава богу, что он есть", — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".
Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил слов Шуфрича завистью. "Удивительные новости: до 14 мая украинские власти говорили, что моста нет, 15-го вдруг обнаружили, что он есть и построен практически за один день, и сегодня они пышут злобой на то, что Российская Федерация, сконцентрировавшись, реализовала проект, равного которому, я считаю, сегодня в мире нет", — сказал Аксенов.
Он объяснил заявления Киева о Крымском мосте чувством зависти украинских политиков, "которые только болтали языками на протяжении последних 25 лет, говорили о намерениях, но ни разу не попытались реализовать этот проект, которой на тот момент соединил бы их с братской страной". "Сегодня Крым российский, в этом уже такой необходимости нет", — подчеркнул он.
"Не все так просто"
Тука отметил, что поддерживает парламентария "на эмоциональном уровне", однако не уверен, что на практике Киев сможет нанести какой-либо ущерб сооружению, учитывая существующие военные риски.
"Я знаю, что не идиоты его строили, понимая все будущие угрозы, потому не думаю, что все так просто", — заявил Тука в эфире телеканала 112.
В Крыму отреагировали на заявление Мосийчука, отметив, что уничтожить мост Киев может "лишь в фантазиях". По словам главы региона Сергея Аксенова, характеристику заявлениям из Рады должны давать в психбольнице.
Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Поток автотранспорта по мосту был запущен 16 мая.
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