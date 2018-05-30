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Общество

"Проблем нет": в Крыму ответили на заявления Киева о мосте

Сюжет:
Крымский мост (443)
05:5130.05.2018
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКрымский мост. Архивное фотоКрымский мост. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Киевские власти в очередной раз выдают желаемое за действительное, говоря о якобы имеющихся проблемах с Крымским мостом, заявил вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский.

Митрополит Феодосийский и Керченский Платон во время освящения Крымского моста. 22 мая 2018
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Священник освятил Крымский мост

Ранее Борис Бабин, занимающий на Украине пост "постпреда президента страны в Крыму", заявил изданию "Обозреватель" о проблемах, которые якобы возникли у России из-за моста через Керченский пролив. По его словам, мост "очень негативно сказывается на торговом судоходстве", не уточняя, в чем именно могут заключаться трудности. Кроме того, чиновник пообещал "необратимые последствия" для моста, к которым, по его словам, может привести любой инцидент с торговым судном, идущим по Керченскому проливу.

"Фейковый руководитель несуществующего территориального образования под названием Автономная республика Крым в очередной раз выдает желаемое за действительное. Никаких проблем и неудобств нет и быть не может. Этот мост строился именно для того, чтобы снять все ограничения, в том числе транспортные и логические, и с этой задачей мост справился", — сказал РИА Новости Полонский.

"Полнейшая агония"

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Керченскую паромную переправу не будут закрывать после запуска моста
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что заявление Киева о "проблемах", которые якобы возникли у России из-за моста через Керченский пролив, свидетельствуют о "полнейшей агонии" украинских представителей власти.

"Сегодня их раздражает тот факт, что Крымский мост построен и введен в эксплуатацию раньше времени. Уже тысячи граждан России, проживающих в Крыму и в Краснодарском крае, каждый день проезжают по нему. Крымский мост является одним из символов нашей страны", — заявил депутат в интервью RT.

Он подчеркнул, что путепровод через Керченский пролив "решает огромное количество логистических проблем" и дает экономике республики "дополнительный импульс".

Как заметил Ганжара в эфире радио Sputnik, подобные заявления со стороны Украины "выставляют Киев даже не то что в дурном, а в смешном для всего мира свете".

Мост "принадлежит" Украине

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На Украине пообещали наказать блогера за поездку по Крымскому мосту
Это не первое заявление Киева о Крымском мосте. Так, на прошлой неделе депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост "принадлежит" Украине, как и сам полуостров.

"По моему мнению, как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, — тоже украинские. Если Крым наш, то и Керченский мост (Крымский. — Прим. ред.) наш. И слава богу, что он есть", — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил слов Шуфрича завистью. "Удивительные новости: до 14 мая украинские власти говорили, что моста нет, 15-го вдруг обнаружили, что он есть и построен практически за один день, и сегодня они пышут злобой на то, что Российская Федерация, сконцентрировавшись, реализовала проект, равного которому, я считаю, сегодня в мире нет", — сказал Аксенов.

Он объяснил заявления Киева о Крымском мосте чувством зависти украинских политиков, "которые только болтали языками на протяжении последних 25 лет, говорили о намерениях, но ни разу не попытались реализовать этот проект, которой на тот момент соединил бы их с братской страной". "Сегодня Крым российский, в этом уже такой необходимости нет", — подчеркнул он.

"Не все так просто"

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Порошенко рассказал о планах Украины на Крымский мост
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука ранее поставил под сомнение предложение уничтожить Крымский мост, высказанное депутатом Верховной рады Игорем Мосийчуком.

Тука отметил, что поддерживает парламентария "на эмоциональном уровне", однако не уверен, что на практике Киев сможет нанести какой-либо ущерб сооружению, учитывая существующие военные риски.

"Я знаю, что не идиоты его строили, понимая все будущие угрозы, потому не думаю, что все так просто", — заявил Тука в эфире телеканала 112.

В Крыму отреагировали на заявление Мосийчука, отметив, что уничтожить мост Киев может "лишь в фантазиях". По словам главы региона Сергея Аксенова, характеристику заявлениям из Рады должны давать в психбольнице.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Поток автотранспорта по мосту был запущен 16 мая.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВо вторник состоялось открытие автомобильного движения по мосту, соединяющему Крым и Краснодарский край. Это самый протяженный мост в России, его длина составляет 19 километров.Открытие автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Во вторник состоялось открытие автомобильного движения по мосту, соединяющему Крым и Краснодарский край. Это самый протяженный мост в России, его длина составляет 19 километров.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНачало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы раньше, поэтому автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.Открытие автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы раньше, поэтому автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ Керчи 13 мая было запущено движение на новом путепроводе, который связал микрорайон Аршинцево и центр города без пересечения автоподхода к мосту.Открытие автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Керчи 13 мая было запущено движение на новом путепроводе, который связал микрорайон Аршинцево и центр города без пересечения автоподхода к мосту.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Путь колонны от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут.Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля КамАЗ во время открытия автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Путь колонны от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГлава государства высоко оценил работу, проведенную строителями и инженерами, и похвалил качество дорожного покрытия моста. Президент отметил, что не сомневается в том, что удастся своевременно запустить также грузовую часть и завершить строительство железнодорожной части моста.Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте по случаю открытия автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Глава государства высоко оценил работу, проведенную строителями и инженерами, и похвалил качество дорожного покрытия моста. Президент отметил, что не сомневается в том, что удастся своевременно запустить также грузовую часть и завершить строительство железнодорожной части моста.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ год по мосту смогут проехать 14 миллионов человек и может быть перевезено более 13 миллионов тонн грузов. "Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России", - отметил президент.Открытие автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В год по мосту смогут проехать 14 миллионов человек и может быть перевезено более 13 миллионов тонн грузов. "Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России", - отметил президент.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАвтомобильная часть Крымского моста оборудована 60 дорожными знаками. Разрешенная скорость движения здесь — 90 км/ч.Открытие автомобильной части Крымского моста
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Автомобильная часть Крымского моста оборудована 60 дорожными знаками. Разрешенная скорость движения здесь — 90 км/ч.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПервыми по мосту 16 мая проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.Открытие автомобильной части Крымского моста
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Первыми по мосту 16 мая проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.
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