Для юнармейцев в этом году откроют более 1550 летних лагерей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 1550 летних патриотических лагерей откроются для 230 тысяч участников детско-юношеского движения "Юнармия" в этом году, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны.
"На прошлой неделе провели большое совещание по юнармейскому лету, которое предполагает создание большого количества летних лагерей не только отдыха, но и патриотического воспитания. Это большая серьезная работа. У нас в этом году откроется 1558 таких лагерей по всей стране", — подчеркнул глава Минобороны.
Он предложил членам Общественного совета "принять участие в этой большой работе". "Тем более что мы находимся где-то если не в начале, то в первой трети пути по дальнейшему развитию этого движения", — заключил Шойгу.