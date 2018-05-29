Для юнармейцев в этом году откроют более 1550 летних лагерей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 1550 летних патриотических лагерей откроются для 230 тысяч участников детско-юношеского движения "Юнармия" в этом году, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны.

"Вчера два года исполнилось с того момента, как мы с вами начали работу над созданием детско-юношеского патриотического движения "Юнармия". Хочу сказать, что сегодня в этом движении все субъекты РФ — 230 тысяч юношей и девушек сегодня входят в это движение и довольно активно занимаются", — сказал министр.

"На прошлой неделе провели большое совещание по юнармейскому лету, которое предполагает создание большого количества летних лагерей не только отдыха, но и патриотического воспитания. Это большая серьезная работа. У нас в этом году откроется 1558 таких лагерей по всей стране", — подчеркнул глава Минобороны.

Он предложил членам Общественного совета "принять участие в этой большой работе". "Тем более что мы находимся где-то если не в начале, то в первой трети пути по дальнейшему развитию этого движения", — заключил Шойгу.