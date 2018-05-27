В Петербурге канатоходец прошел через разведенный Дворцовый мост

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Канатоходец Расул Абакаров в ночь на 27 мая, когда Санкт-Петербург отмечает 315-летие, прошел по канату, натянутому через разведенный Дворцовый мост, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, ровно в полночь Дворцовый мост был разведен. К этому времени были зажжены факелы находящихся за ним Ростральных колонн. Как объявил ведущий, потомственный канатоходец петербуржец Расул Абакаров представил свой подарок на День города.

Канатоходец с шестом в руках успешно прошел по канату, натянутому между частями разведенного моста. Через некоторое время мост был сведен, а затем разведен заново для светомузыкального шоу "Поющие мосты" в сопровождении симфонического оркестра.

Спустившись к журналистам, Абакаров рассказал, что идея трюка родилась после того, как он застрял ночью на Васильевском острове из-за разведенных мостов. По его словам, подготовка велась примерно два месяца. Репетиция проводилась всего один раз, когда на Неве еще был лед. Абакаров рассказал, что хотел бы выполнить другие, более грандиозные трюки.

"Это была репетиция. В следующий раз я покажу более грандиозный трюк. Вообще, есть мечта — Грозный-Сити, если мне дадут такую возможность, и Москва-Сити. Я думаю, это следующий шаг мой", — сказал журналистам Абакаров.

Абакаров рассказал, что он родился и вырос в Санкт-Петербурге. Его отец и дед работали в театре Мюзик-холл, а их род происходит из древнего села канатоходцев в Дагестане Цовкра.