С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Создатели мессенджера Telegram придерживаются пиратской философии, как когда-то и социальная сеть "ВКонтакте", заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"К сожалению, философия создателей Telegram, как и создателей сети "ВКонтакте", она находится в зоне абсолютно пиратской. Быстрый набор аудитории "ВКонтакте" был связан с тем, что это была абсолютно пиратская гавань. Сейчас ситуация кардинально изменилась, и мы видим эффективные усилия нынешнего руководства компании Mail.ru по легализации всех типов контента, и это здорово", — сказал Жаров.

Он отметил, что сегодня через Telegram распространяется большое количество как нелегального, так и экстремистского контента.

"Методы обхода блокировки, которые использует Telegram, тоже абсолютно пиратские… Он использует IP адреса различных подсетей и прячется по сути дела за живым щитом из транснациональных компаний и добропорядочных ресурсов, которые находятся на одних IP адресах с ним", — сказал Жаров.

Он добавил, что сегодня деградация сервиса благодаря усилиям Роскомнадзора составляет от 15 до 30%.

"Логика действий наших оппонентов для нас понятна, и мы понимаем, как мы будем действовать в дальнейшем. Ждите новостей, процесс продолжается", — заявил глава надзорного ведомства.