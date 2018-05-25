Прививки от ветряной оспы и ротавируса станут обязательными с 2020 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Национальный календарь прививок в России будет расширен в 2020 году на две вакцины: от ветряной оспы и ротавирусной инфекции, сообщила в пятницу министр здравоохранения Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме.

"С 2020 года национальный календарь прививок расширяется на две вакцинации: от ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Менингококковая инфекция тоже сейчас проходит вакцинацию в рамках эпидемических календарей, за которые отвечают субъекты РФ. Но мы наблюдаем ситуацию и, возможно, будем рассматривать вопрос о переносе на национальный уровень и этой вакцины", — сказала она.

Министр отметила, что специалисты ведомства внимательно анализируют международный опыт по профилактике вируса папилломы человека.

"Пока накоплен не такой большой катамнез, который позволяет увидеть связь с предраковыми состояниями. В этом направлении мы проводим анализ, и если мы увидим позитивные результаты, это тоже будет учтено", — добавила Скворцова.

В свою очередь генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев отметил, что Россия отстает от европейского прививочного календаря на 4-5 позиций. Это, по его словам, "очень существенно".

"Дети раннего возраста, первого года жизни погибают от менингококковой инфекции, заболевают в период вспышки вирусных заболеваний гриппа. Профилактика очень простая – нужна четырехвалентная вакцина. Ветряная оспа – мы много говорим об этом. Вакцина давно используется в мире. В тех странах, где прививочный календарь обеспечивает 95% примерно прививочного дела, заболевают ветряной оспой 3% в легкой форме. Без осложнений и сопутствующих смертей. Для нашей страны принципиален вопрос ротавирусной вакцины. Она позволит нам многие вопросы решить", — обозначил основные направления Румянцев.

Он также добавил, что в российский прививочный календарь надо также добавлять вакцинацию от гепатита А.

"Также, как ни странно, нам нужно пойти по такому же пути, что и Америка, введя помимо вакцины против гепатита Б, вакцину против гепатита А. Я об этом специально говорю, потому что это для нашей страны является важной позицией. Контроль этого позволит улучшить здоровье детей и подростков", — заключил Румянцев.