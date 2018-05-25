Прививки от ветряной оспы и ротавируса станут обязательными с 2020 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Национальный календарь прививок в России будет расширен в 2020 году на две вакцины: от ветряной оспы и ротавирусной инфекции, сообщила в пятницу министр здравоохранения Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме.
Министр отметила, что специалисты ведомства внимательно анализируют международный опыт по профилактике вируса папилломы человека.
"Пока накоплен не такой большой катамнез, который позволяет увидеть связь с предраковыми состояниями. В этом направлении мы проводим анализ, и если мы увидим позитивные результаты, это тоже будет учтено", — добавила Скворцова.
В свою очередь генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев отметил, что Россия отстает от европейского прививочного календаря на 4-5 позиций. Это, по его словам, "очень существенно".
"Дети раннего возраста, первого года жизни погибают от менингококковой инфекции, заболевают в период вспышки вирусных заболеваний гриппа. Профилактика очень простая – нужна четырехвалентная вакцина. Ветряная оспа – мы много говорим об этом. Вакцина давно используется в мире. В тех странах, где прививочный календарь обеспечивает 95% примерно прививочного дела, заболевают ветряной оспой 3% в легкой форме. Без осложнений и сопутствующих смертей. Для нашей страны принципиален вопрос ротавирусной вакцины. Она позволит нам многие вопросы решить", — обозначил основные направления Румянцев.
Он также добавил, что в российский прививочный календарь надо также добавлять вакцинацию от гепатита А.
"Также, как ни странно, нам нужно пойти по такому же пути, что и Америка, введя помимо вакцины против гепатита Б, вакцину против гепатита А. Я об этом специально говорю, потому что это для нашей страны является важной позицией. Контроль этого позволит улучшить здоровье детей и подростков", — заключил Румянцев.