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Общество

Поставили на счетчик. Как мошенники зарабатывают на автоподставах

08:0024.05.2018
(обновлено: 08:11 24.05.2018)
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© Depositphotos / vukxxxВодители на месте ДТПВодители на месте ДТП
© Depositphotos / vukxxx

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Александр Чернышев. Мошенники на дорогах инсценируют автостолкновения, а иногда и сами кидаются под колеса — подобная схема заработка известна давно. Чтобы стрясти деньги с шокированных водителей, разыгрывают целый спектакль. Все вопросы дельцы предлагают решить на месте. Однако спустя какое-то время вновь угрожают, требуя круглую сумму. "Вы скрылись с места ДТП, за такое и посадить могут", — стандартная разводка. Как действуют преступники и как не попасть на крючок — в материале РИА Новости.

Столкновения нет, царапина есть
Девушка разговаривает по телефону возле автомобиля
© Fotolia / Nikolay
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Схем мошенничества на дороге много, но цель всегда одна: сделать человека виновным в случившемся ДТП и получить с него максимально возможную сумму "на месте" или через суд, объясняет руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахмеджанов. Причем, даже если спровоцировать водителя на ошибку не удается, аварию можно инсценировать, разыграв небольшой "спектакль".

"Семнадцатого мая я ехал от врача — сильно простудился. На Приморском проспекте водитель "Мицубиси" слева от меня начал агрессивно перестраиваться, пытаясь задеть мой "Мерседес". Я посмотрел в зеркало заднего вида: ближайшая ко мне "Ауди" в правой полосе двигалась сзади на достаточном удалении для безопасного маневра. Однако, как только я начал перестраиваться, машина резко ускорилась, и я остался в своем ряду. В момент, когда "Ауди" оказалась в "мертвой" зоне видимости, я услышал звук удара: подумал, что наехал на летящую бутылку, которую заметил в зеркале", — вспоминает в разговоре с РИА Новости юрист из Санкт-Петербурга Павел Сафонов.

Он не сомневался, что столкновения не было, однако "Ауди" замигала фарами. Сафонов остановился на обочине и первым делом осмотрел автомобиль — с ним все было в полном порядке. Тем не менее водитель "Ауди" заявил, что Сафонов задел его при маневре, и, пригласив к машине, продемонстрировал повреждение на бампере. А следом предложил еще раз взглянуть на "Мерседес", неожиданно на нем тоже обнаружилась царапина.

"Я допустил две ошибки: заглушил двигатель, тем самым отключив видеорегистратор, и отошел от своей машины. Двое парней, стоявшие неподалеку, указали мне на убегавшего человека, который сымитировал на моем "Мерседесе" следы столкновения, пока я общался с водителем "Ауди" у его автомобиля. Я сразу сказал, что разойтись просто так не удастся и придется подождать гаишников. Не получилось, пока записывал номера телефона свидетелей, он сел в машину и спешно уехал", — рассказывает Сафонов.

В итоге юрист решил не вызывать ДПС, ущерб, причиненный его автомобилю, был незначительный, к тому же он плохо себя чувствовал. Уже дома, просматривая запись видеорегистратора, Сафонов установил, что три машины злоумышленников сели ему на хвост за пятнадцать минут до инцидента: агрессивная "Мицубиси", "пострадавшая" "Ауди" и "Шевроле", из которой вышел человек, поцарапавший его "Мерседес".

© Фото из личного архива Павла СафоноваСлед от наждачной бумаги на "Мерседесе" Сафонова
© Фото из личного архива Павла Сафонова
След от наждачной бумаги на "Мерседесе" Сафонова

"Страховой случай"

Впрочем, можно действовать и проще, аварию совсем необязательно инсценировать во время движения, уверяет Ахмеджанов. "Предположим, вы хотите починить вмятину на автомобиле за чужой счет. Для этого достаточно выбрать подходящую машину, повредить ее так, чтобы было похоже на столкновение с вашей, и заявить, что владелец скрылся с места ДТП, предоставив ГИБДД регистрационный номер "виновного" авто", — описывает еще один способ мошенничества автоюрист.

В такой ситуации невиновного человека могут лишить прав на год, а его страховая компания выплатит компенсацию "пострадавшему". Как правило, суду в таких делах достаточно наличия повреждений и заявления, в деталях никто не разбирается, утверждает Ахмеджанов.

Однако преступникам не всегда удается избежать ответственности. В Нижнекамском городском суде сейчас рассматривается уголовное дело в отношении группировки из шести автомошенников, обвиняемых в незаконном получении компенсации от страховых компаний. Подставляли они уже не случайных водителей, а собственные машины.

Разбитый автомобиль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Молодые люди инсценировали ДТП: врезались друг в друга, а затем вызывали сотрудников ГАИ. Те, введенные в заблуждение, оформляли аварию. С этими документами подозреваемые обращались в страховые компании за возмещением ущерба. По семи эпизодам сумма выплат превысила 780 тысяч рублей. После неоднократных обращений злоумышленников в "Росгосстрах" служба безопасности компании заподозрила мошенничество и обратилась в полицию, которая вскоре задержала подозреваемых", — прокомментировал ситуацию РИА Новости помощник нижнекамского городского прокурора Сергей Божков.

Мошенники уже частично признали вину и компенсировали причиненный ущерб в полном объеме, отмечает собеседник. Тем не менее им грозит реальное лишение свободы на срок до шести лет. Сейчас судебный процесс находится на стадии допроса подозреваемых, шестое заседание состоится 29 мая, уточняет Божков.

Подобным образом можно не только получить деньги за несколько царапин, но и выгодно избавиться от ненужного автомобиля, считает Ахмеджанов. "Допустим, машину нельзя легально продать. К примеру, она выступает залогом по кредиту. Тогда мошенники умело подставляют ее так, что она идет под списание, а сами получают за автомобиль, не подлежащий восстановлению, приличную компенсацию от страховой", — объясняет он.

"Кинулся на капот"

Для другого вида автоподставы автомобиль вообще не требуется: достаточно просто прикинуться пострадавшим пешеходом. "Это случилось в конце марта, я ехала по делам. За поворотом на регулируемом переходе мужчина лет тридцати выскочил из-за столба на красный свет. Моя скорость — всего 17 километров в час, я сразу затормозила, но он буквально кинулся мне на капот. Поднявшись, жаловался на невыносимую боль и хромал, умоляя отвезти его в больницу", — вспоминает последовательность событий в разговоре с РИА Новости Яна Сутягина (имя изменено по ее просьбе) из Иркутска.

Она сразу заподозрила, что это не обычный пешеход, так дорогу не перебегают. Кроме того, ее насторожило, что несколько человек настойчиво просили ее подвинуть машину — якобы мешает проезду. Девушка отказалась, вызвала скорую помощь и бригаду ДПС.

Когда появились сотрудники ГИБДД, "актер" уже уехал на скорой помощи. Однако до больницы он так и не добрался, по словам девушки, никаких данных о нем в медицинском учреждении не оказалось.

Позже, пересмотрев видеорегистратор, Сутягина удостоверилась, что молодой человек намеренно спровоцировал аварию: на записи было отчетливо видно, как ловко он прыгнул на капот. Водитель передала видеофайл в полицию.

ДТП на Волоколамском шоссе
© АГН "Москва"
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Жительница города Шелехово под Иркутском Маргарита Новикова (имя изменено по ее просьбе) примерно за месяц до этого попала в похожую ситуацию. Она посмотрела запись с регистратора Сутягиной в автомобильной группе о ДТП Иркутска во "ВКонтакте" и заявила РИА Новости, что ее пытался "развести" тот же человек.

"Я возвращалась от подружки. Дорога была скользкая, через каждые сто метров — "лежачие полицейские", поэтому двигалась медленно. Неожиданно из-за мусорного бака выскочил пешеход и кинулся под машину: я успела подать в противоположную от него сторону и остановиться. Уже через минуту подъехал черный джип, из него вышли люди, начали кричать и снимать меня на камеру. Сам "пострадавший" уверял, что у него сломана тазобедренная кость, при этом на моей машине — никаких повреждений", — говорит Новикова.

Она посадила "пострадавшего" в свой автомобиль и повезла в больницу. По дороге он попросил семьдесят тысяч в качестве компенсации, испуганная девушка пообещала собрать эту сумму. У больницы записал сотовый номер Новиковой и сказал, что сам разберется с докторами, а позже свяжется с ней.

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© Фото из группы "Типичный Челябинск" в соцсети "ВКонтакте"
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Спустя несколько дней начались звонки с требованиями заплатить. Девушка, представившаяся женой пострадавшего, давила на то, что Новикова уехала с места ДТП, и угрожала полицией. "К тому моменту шоковое состояние прошло, стало понятно, что на мне пытаются заработать. Я отказалась платить. С семидесяти тысяч цена вопроса быстро упала до тридцати, потом просили хотя бы пять тысяч. Тогда мои сомнения развеялись полностью. Правда, в полицию заявление не написала — боюсь за детей", — признается Новикова.

Только спокойствие

Есть и другие сценарии "развода" с пешеходом. Зачастую мошенники работают на парковках, дожидаясь, когда водитель начнет сдавать задним ходом. "В моей практике был случай: человек, выезжая с парковки торгового центра, якобы сбил пожилую женщину. Он заплатил ее сыну пятьдесят тысяч рублей, а те все равно подали заявление, и водителя лишили прав", — рассказывает Ахмеджанов.

От подобных ситуаций, предупреждают эксперты, не застрахован никто. Однако есть простые правила поведения на дороге, которые помогут избежать неприятностей.

"Ведите себя спокойно, не принимайте скоропалительных решений, мошенники только на это и рассчитывают. Снимайте все происходящее на камеру, таким "умельцам" не нужна огласка, они не хотят светить свои номера. Полезным подспорьем может стать видеорегистратор. Но главное все же — сразу вызывать сотрудников ГИБДД. Мошенники боятся их как огня, ведь со многими из них полицейским уже приходилось иметь дело", — рекомендует руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

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