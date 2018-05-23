Сенатор назвал низкий пенсионный возраст в России социальным преимуществом

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предлагает рассматривать ранний по сравнению с другими государствами возраст выхода на пенсию в России как одно из социальных преимуществ страны.

"Во многих странах существуют преимущества тех или иных параметров жизни: где-то это климат, где-то это море, где-то это продукты, где-то это высокий уровень медицинского обслуживания… Так вот, я задаюсь вопросом: а можно ли наш пенсионный возраст вот такой небольшой с точки зрения мировых параметров сделать нашим экономическим и социальным преимуществом?" — сказал он в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Вот такого ответа я пока ни от кого не могу получить — ни от ученых, ни от социологов. А может быть попробовать все-таки так сделать?" — предложил сенатор.

Он подчеркнул, что в данной ситуации важны не только экономические параметры выхода на пенсию и возможности сокращения бюджетного дефицита.

Тем не менее, по мнению Рязанского, вопрос о повышении пенсионного возраста в России уже решен и на данный момент обсуждаются лишь пути этой реформы.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе. Глава Минтруда Максим Топилин сообщал РИА Новости, что вопроса о повышении в России пенсионного возраста нет в повестке первого заседания нового правительства.