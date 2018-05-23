Пожаловавшуюся Путину девушку похоронят в Апатитах

МОСКВА, 23 мая РИА Новости. Пожаловавшуюся президенту России Владимиру Путину на недоступность медицинских услуг жительницу Апатитов Дарью Старикову, которая умерла от рака, похоронят в родном городе. Об этом РИА Новости сообщил глава городской администрации Николай Бова.

Он также уточнил, что похороны оплатит компания "Фосагро". Дочь Стариковой будет получать пенсию по потере кормильца и "все нобходимые в этом случае выплаты".

В пресс-службе правительства Мурманской области добавили, что муниципалитет, власти региона и градообразующее предприятие совместно работают над оказанием помощи семье Дарьи.

Во вторник стало известно, что Дарья Старикова скончалась от рака. В июне прошлого года девушка обратилась к российскому лидеру во время прямой линии и рассказала о проблемах со здравоохранением в Мурманской области. Так, на время обращения у девушки уже был рак четвертой степени, при этом ранее врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за чего было упущено время на лечение.

Путин пообещал помочь Стариковой и проконтролировать ситуацию. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы. Позже ее доставили самолетом МЧС в Москву для лечения в НИИ имени Герцена.

Российские власти постоянно поднимают тему борьбы с онкологическими заболеваниями. Так, в послании Федеральному Собранию Владимир Путин указал на необходимость реализации общенациональной программы в этой сфере.

К задаче, по мнению российского лидера, следует подключить ведущих ученых и лидеров отечественной фармакологической индустрии. Кроме того, президент призвал провести модернизацию онкологических центров и выстроить современную комплексную систему ранней диагностики рака.

Проект национальной стратегии разрабатывает Министерство здравоохранения.