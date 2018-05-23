Пожаловавшуюся Путину девушку похоронят в Апатитах

МОСКВА, 23 мая РИА Новости. Пожаловавшуюся президенту России Владимиру Путину на недоступность медицинских услуг жительницу Апатитов Дарью Старикову, которая умерла от рака, похоронят в родном городе. Об этом РИА Новости сообщил глава городской администрации Николай Бова.
Он также уточнил, что похороны оплатит компания "Фосагро". Дочь Стариковой будет получать пенсию по потере кормильца и "все нобходимые в этом случае выплаты".
В пресс-службе правительства Мурманской области добавили, что муниципалитет, власти региона и градообразующее предприятие совместно работают над оказанием помощи семье Дарьи.
Путин пообещал помочь Стариковой и проконтролировать ситуацию. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы. Позже ее доставили самолетом МЧС в Москву для лечения в НИИ имени Герцена.
К задаче, по мнению российского лидера, следует подключить ведущих ученых и лидеров отечественной фармакологической индустрии. Кроме того, президент призвал провести модернизацию онкологических центров и выстроить современную комплексную систему ранней диагностики рака.
Проект национальной стратегии разрабатывает Министерство здравоохранения.