В КПРФ предложили установить квоту по трудоустройству молодых специалистов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий обязать работодателей исполнять квоту по трудоустройству молодых специалистов на предприятиях в объеме не менее 2% от общего числа сотрудников, а контроль за исполнением этой нормы возложить на службы занятости.

Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время в российском трудовом законодательстве отсутствуют прямые нормы, обязывающие власти, органы занятости, а также организации, имеющие в своем составе более 250 работников, обеспечивать реализацию гарантии трудоустройства на первое рабочее место молодых специалистов в возрасте до 25 лет после получения диплома о среднем профессиональном и высшем образовании.

Законопроектом предлагается установить квоту в размере 2% от общей численности работников для трудоустройства молодых специалистов в возрасте от 18 до 25 лет. Норму предполагается распространить на организации, в составе которых находится более 250 сотрудников. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

Депутаты отмечают, что в настоящее время органы занятости в рамках нынешних полномочий оказывают помощь только во временном трудоустройстве выпускников колледжей и вузов в возрасте от 18 до 20 лет.

Соответствующие изменения также предлагается внести в закон "О занятости", в соответствии с которыми на органы занятости возлагаются обязанности по содействию трудоустройству молодых специалистов, а также по осуществлению государственного надзора и контроля за исполнением требования закона по их трудоустройству организациями в счет установленной для них квоты.

"Внедрение новаций, изложенных в данном законопроекте, безусловно, позволит решить назревшую проблему гарантированного трудоустройства на первое рабочее место выпускников средних профессиональных и высших образовательных организации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.