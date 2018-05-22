МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. "Справедливая Россия" присоединится к законопроекту КПРФ о моратории до 2030 года на повышение пенсионного возраста в РФ, заявил лидер фракции Сергей Миронов.
"Мы категорически против (повышения пенсионного возраста). Фракция КПРФ внесла законопроект, вводящий мораторий на ближайшие годы на повышение пенсионного возраста. Мы эту инициативу поддержали, мы тоже выступим соавторами", — заявил Миронов журналистам.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.