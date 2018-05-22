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Общество

В петербургских отелях почти не осталось мест в преддверии ЧМ-2018

Сюжет:
Подготовка к ЧМ-2018 (612)
03:5822.05.2018
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© РИА Новости / Вадим ЖерновПерейти в фотобанкОтель в Санкт-Петербурге. Архивное фотоОтель в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Спрос на жилье в Санкт-Петербурге в период проведения чемпионата мира по футболу оказался настолько высок, что за месяц до его начала в городе забронированы почти 100% номеров в отелях. Среди доступного жилья болельщикам придётся искать недорогие апартаменты или арендовать квартиру напрямую у частников.

Английские болельщики. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге. Новый стадион "Санкт-Петербург Арена" вмещает до 68 тысяч зрителей.

В Петербурге 15 июня сыграют команды Марокко и Ирана, 19 июня — России и Египта, 22 июня — Бразилии и Коста-Рики, 26 июня — Нигерии и Аргентины. Также здесь 3 июля в 1/8 встретятся 1 сборная группы F и 2 – квартета E, 10 июля в Петербурге пройдет полуфинал ЧМ, а 14 июля – игра за бронзу.

Места в гостиницах

© РИА Новости / Антон Денисов
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По данным городского комитета по туризму, ожидается, что во время ЧМ-2018 Петербург посетят не менее 400 тысяч человек. В основном это будут футбольные болельщики с семьями.

Аккредитованными организациями классифицированы 1186 объектов гостиничной инфраструктуры города — более 40 тысяч номеров. В структуру гостиничных предприятий Петербурга вошли 25 гостиницы категории пять звезд, 92 гостиницы в четыре звезды, 275 гостиниц категории три звезды, 79 гостиницы по две звезды, 19 однозвездных гостиниц и самый массовый сегмент — малобюджетные средства размещения типа "мини-отель" или "хостел", 683 объекта.

В комитете по туризму РИА Новости сообщили, что приграничные города Финляндии также предлагают свои гостиницы, организовав дополнительные автобусные рейсы в Петербург. Финны вложили более 5 миллионов евро в продвижение ЧМ, который будет проходить в России, поделились в комитете.

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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В ответ на запрос РИА Новости комитет по туризму также сообщил, что в июне бронирование гостиниц всегда находится на уровне 96%, но болельщики могут использовать и другие средства размещения, например кто-то может поселится в палатках в окрестностях Петербурга — "это нормальная практика для Европы", пояснили в комитете.

В руководстве города РИА Новости не сообщили, как Петербург готовится к тому, что кто-то из болельщиков предпочтёт поселиться дикарём. В комитете по спорту РИА Новости заявили, что к подобному сценарию организаторы готовятся в Волгограде или Сочи, но не в Петербурге. Комитет по благоустройству ответил, что не готовил специальных площадок.

Жилье нарасхват

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© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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Как сообщили РИА Новости в комитете по туризму со ссылкой на данные сервиса "Турстат", Петербург — самый популярный город ЧМ-2018 у туристов. В среднем туристы здесь бронируют жилье на шесть ночей и платят 3,7 тысячи рублей в сутки.

Уже сейчас, по данным системы интернет-бронирования отелей Booking, в петербургских хостелах остались считанные места стоимостью 700-800 рублей за койку в общей комнате на шесть-десять человек. Минимум комфорта здесь с лихвой компенсируется удачным расположением в центре города. Среди плюсов — близость основных достопримечательностей и возможность быстро добраться до стадиона. Хостелы подороже привлекают своим дизайном, более качественным ремонтом и удачным расположением, или, например, раздельным проживанием мужчин и женщин в разных многоместных комнатах.

По цене от 2-3 тысяч рублей за ночь остаются места в апартаментах в спальных районах города. Как правило, это небольшие квартиры, где могут поселиться два-четыре человека. Это вариант подойдёт для тех, кого не смущают перемещения на метро.

Стадион Санкт-Петербург
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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По цене 4-5 тысяч рублей за ночь можно выбрать квартиру либо с более удачным расположением в одном из центральных районов, либо на окраинных станциях метро, но с хорошим ремонтом и обстановкой в новом доме.

В ценовом сегменте 5-6 тысяч за ночь попадаются удачные варианты размещения в апарт-отелях, которые находятся либо в новых домах ближе к окраинам, но с хорошей транспортной доступностью, либо в бывших огромных коммунальных квартирах в центре.

В шаговой доступности от стадиона до сих пор можно найти варианты апартаментов для двух-четырех гостей по цене 8-10 тысяч рублей за ночь. За те же деньги остаются считанные места в небольших отелях, в том числе в центральных районах города, но их быстро разбирают. Судя по данным сервиса Booking, за сутки подобные варианты отелей бронируют по несколько человек, и почти везде остаётся лишь по одному — по два таких свободных номера.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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К настоящему времени, по данным сервиса, на период с 21 по 27 июня, когда в Петербурге будут играть сборные Аргентины и Бразилии, уже забронированы 97% номеров в 202 отелях всех видов. Такая же доля, 98% номеров, уже заняты в этот период и в 94 зарегистрированных в системе хостелах. Немного лучше с апартаментами: из 1563 зарегистрированных на сервисе предложений забронированы 78%. Люксовые варианты, от 30-50 тысяч рублей за ночь, пока доступны даже вблизи стадиона.

Как рассказали РИА Новости в одном из городских агентств недвижимости, пока забронировать квартиру для аренды на период чемпионата вполне реально по цене около 5 тысяч рублей за ночь. Ближе к началу чемпионата, цена, конечно, возрастёт, но не в разы, а не более, чем на 20-30%. "Всё-таки на рынке имеется довольно большой объем предложения. Но квартиры как правило снимают только российские туристы", — рассказали в агентстве недвижимости.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дешевле всего искать варианты аренды напрямую от собственников. Так, на сайте объявлений Avito нашлась квартира на 1 линии Васильевского острова. По телефону ответила пенсионерка Елена, петербурженка в пятом поколении. Эту квартиру они с мужем, рассказала женщина, сдают уже второй год. Сейчас эта квартира в непосредственной близости от Стрелки Васильевского острова и станции метро "Спортивная" сдаётся за 2,5 тысячи рублей в сутки. По словам женщины в самые жаркие дни чемпионата по футболу стоимость аренды возрастет лишь незначительно, примерно до 3,5 тысяч. "Спроса такого не будет. Мне позвонили пока буквально два человека", — рассказала женщина и добавила, что пока ей доводилось сдавать квартиру только гостям из России, хотя у неё нет каких-либо предпочтений на этот счёт.

Завышение цен

© РИА Новости / Алексей Даничев
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На фоне повышенного спроса не обошлось без нарушений.

В городском комитете по туризму со ссылкой на данные Ростуризма сообщили РИА Новости, что в Петербурге 26 отелей и хостелов с номерным фондом в общей сложности в 600 комнат были выявлены завышенные цен. Однако в комитете предположили, что эти завышения — "техническая ошибка системы бронирования любого отеля".

"По мнению экспертов, чересчур задирать цены гостиницам невыгодно. И если смотреть в перспективу, чемпионат мира закончится, болельщики разъедутся, и в следующий раз уже не вернутся в такой негостеприимный отель", — добавили в комитете.

Согласно последней доступной информации регионального управления Роспотребнадзора, на данный момент в Петербурге вынесены 65 постановлений о привлечении к административной ответственности за превышение предельно установленных цен при бронировании в отношении 83 средств размещения. Общая сумма штрафов превысила 870 тысяч рублей. В отношении 13 гостиниц иски направлены в суд, ещё 15 юрлиц получили предостережения, отмечает ведомство.

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