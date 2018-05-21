Топилин назвал прогнозы ООН о сокращении населения России пессимистичными

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Прогнозы ООН о сокращении населения России к 2050 году до 132,7 миллиона человек с нынешних 147 миллионов излишне пессимистичны, заявил РИА Новости министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

Население России к 2050 году может сократиться до 132,7 миллиона человек, продолжится процесс урбанизации и снижения численности сельского населения, сообщается в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ). По его данным, численность городского населения России к 2050 году увеличится на 3 миллиона человек по сравнению с 2018 годом и составит 110,6 миллиона человек. В процентном отношении доля городов в 2050 году составит 83,3% населения. Из-за процесса урбанизации сельское население будет сокращаться. К 2050 году число жителей в сельской местности снизится до 22,1 миллиона человек с 36,8 миллиона в 2018 году.

"У нас нет таких данных. ООН всегда излишне пессимистичные прогнозы дает. У нас более оптимистичные", — заявил Топилин.

По его словам, сокращение населения сел в России будет происходить естественным путем и критическая ситуация не сложится. "Новые центры, новые точки роста. В селах, конечно, что-то может меняться, но это будет. Так всегда будет. Всю историю развития цивилизации из сел переезжали в города", — отметил министр.