Трутнев направил президенту предложения по развитию Дальнего Востока

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что направил президенту РФ предложения по социальному развитию Дальнего Востока, расходы на которое уже просчитывает Минэкономразвития.

В пятницу президент РФ переназначил Трутнева на пост вице-премьера — постоянного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

"В прессу уже ушла информация о том, что я обратился с рядом предложений на имя президента РФ Владимира Владимировича Путина. Эти предложения в значительной степени связаны с социальной поддержкой граждан, с повышением подъемных, с повышением платы за рождение ребенка. Но очевидно, все эти предложения стоят денег. Их надо обсчитать. Такое поручение дано министерству экономики. Мы уже договорились с министром, что мы с ним повстречаемся, проведем совещание, сейчас они пока расчетами позанимаются", — сказал Трутнев журналистам.

Он отметил, что наблюдается постоянный рост привлечения инвестиций на Дальний Восток. По словам Трутнева, решение начать с экономического развития было правильным, потому что "нужно сначала научиться зарабатывать деньги, а потом тратить их на социальную сферу".

"А для того, чтобы люди хорошо жили, им мало, что где-то в соседнем районе или даже в этом строится завод. Им надо хорошие условия, чтобы учить детей, водить их в детский сад, лечиться, комфортное жилье. Этим всем еще надо заниматься", — добавил вице-премьер.