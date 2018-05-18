МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины, началась перед зданием посольства Украины в России в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян накануне призвала всех неравнодушных прийти на акцию.

Пикет будет проходить до 16.00 мск на тротуаре перед зданием посольства Украины по адресу Леонтьевский переулок, дом 18 с количеством участников до 300 человек. Власти Москвы ранее согласовали проведение пикета.

Обыски и допросы

Херсонский городской суд в четверг постановил поместить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога. В свою очередь, его адвокат Андрей Доманский сообщил, что защита Вышинского опротестует его арест.

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

В пятницу в центре Москвы перед зданием посольства Украины пройдет согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины.

Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеров Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.