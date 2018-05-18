Акция в поддержку журналистов РИА Новости. Прямая трансляция

У здания посольства Украины в Москве проходит акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, которых незаконно задерживали и обыскивали украинские силовики.

Согласованный пикет проходит с 14:00 до 16:00 по адресу: Леонтьевский переулок, 18.

Обыски и задержания

Пятнадцатого мая в Киеве СБУ задержала руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналиста этапировали в Херсон. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В тот же день силовики провели многочасовые обыски в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина. После их вызвали на допрос в СБУ.

В четверг Вышинского арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

Реакция

В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал арест Вышинского "абсурдом" и призвал всех неравнодушных прийти на акцию у здания украинского посольства.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, заявила, что арест журналиста не имеет никакого отношения ни к европейским ценностям, к которым стремится Украина, ни к защите прав человека, ни к чему бы то ни было цивилизованному.