В Совфеде пообещали разобраться с отказами страховщиков выдавать ОСАГО

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Совфеде намерены изучить проблему, когда страховые компании отказывают автовладельцам в выдаче полисов ОСАГО, соответствующее поручение спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила дать бюджетному комитету и другим профильным комитетам.

По словам сенаторов, в ряде регионов России, в частности, в Ивановской и Владимирской областях, отказывают в выдаче страховок автолюбителям; "под раздачу", в частности, попадают владельцы мотоциклов, таксисты, водители автобусов.

По данным ЦБ РФ, порядка 58% всех жалоб граждан на некредитные финансовые организации, поступавших в различные структуры в первом квартале 2018 года, пришлось на проблемы, связанные с ОСАГО — около 15,5 тысячи жалоб, 25% которых связаны с оформлением электронного полиса ОСАГО и отказом в заключении договора ОСАГО. Как заявлял во вторник зампред ЦБ Владимир Чистюхин, в 16 регионах доступность полиса все еще низкая и требуются специальные административные меры по поддержанию системы в работоспособном состоянии.

"Давайте разберемся с этим вопросом, проблема затрагивает интересы многих граждан", — сказала Матвиенко, предложив обсудить возможность "усиления законодательства" в области обязательств страховщиков.

Российский союз автостраховщиков в начале мая сообщал, что получает жалобы от мотоциклистов на отказ страховых компаний в оформлении полисов ОСАГО, но их число пока незначительно. В союзе тогда подчеркнули, что ОСАГО — это публичный договор и подобный отказ является неправомерным. Если же компания отказывает в выдаче полиса, то она обязана оформить это в письменном виде, и с таким отказом можно обращаться либо в ЦБ, либо в РСА с жалобой на страховщика.