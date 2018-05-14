Жириновский пожаловался на вредные вещества, "извергаемые стенами Госдумы"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Здание Госдумы является непригодным для работы и источает вредные вещества, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В понедельник в Госдуме проходит встреча уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и фракции ЛДПР.

"Есть проблема, которая касается депутатов. Мы сидим в здании, непригодном для работы. Здание строилась по нормативам 80 лет назад, и уже сам бетон извергает такие вещества, вредные для дыхания", — сказал Жириновский в ходе встречи с омбудсменом.

Политик отметил, что "вся страна дышит некачественным воздухом, отравленным", так как, по словам политика, в советские годы здания строились без учета того, как "в будущем это отразится на здоровье".

"Ваша тоже функция должна быть — участвовать в разработке тех норм, которые связаны с жильем, транспортом — то, что касается людей", — сказал Жириновский, обращаясь к Москальковой.