В Ульяновской области создадут "медицинский городок"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Ульяновской области на базе областной больницы создадут "медицинский городок" с гостиницей для пациентов, беседками для отдыха, детскими и спортивными площадками, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Для медучреждения областного уровня, куда приезжают жители со всех уголков региона, этот проект очень важен. Мы запланировали не только благоустройство территории больницы, но и точечный ремонт в терапевтическом отделении, иммунологической лаборатории и родильном доме. Кроме того, мы надеемся восстановить гостиницу для пациентов, которым необходимо проходить обследование в течение нескольких дней. Людям должно быть комфортно здесь", — сказала РИА Новости главный врач больницы Наталья Манина.

По словам губернатора региона Сергея Морозова, больница имеет хорошее материально-техническое оснащение, а также обеспечена кадровыми ресурсами.

"Однако необходимо продумать вопрос о предоставлении медикам служебного жилья, и я уже дал профильным ведомствам соответствующее поручение. В течение пяти лет необходимо решить вопрос о приобретении пятнадцати квартир для этих целей", — сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба.

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