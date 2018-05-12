На севере Приамурья выпал снег

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая — РИА Новости. Зима вернулась в мае на север Амурской области, в городе Тында из-за циклона выпал снег, жители населенного пункта выкладывают заснеженные пейзажи в соцсетях.

Тында. Сегодня. А у вас +6 и холодно вам?)))) pic.twitter.com/WB73PAvRSp — Red (@queen_viktoriy) 11 мая 2018 г.

По информации синоптиков, такая погода в мае здесь не редкость, заморозки в Тындинском районе могут продолжаться до середины июня.

Пользователи соцсетей комментируют зимние фото и видео: "12 мая встретило нас очень приветливо и тепло", "В снежки можно поиграть".

По данным регионального гидрометцентра, до конца субботы в Тынде ожидаются осадки, в том числе дождь, потеплеет максимально до плюс 10 градусов. В воскресенье в Тындинском районе прогнозируют переменную облачность.