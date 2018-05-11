Милонов предложил присвоить Пулково имя Александра III

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Виталий Милонов предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко присвоить международному аэропорту Пулково имя императора Александра Третьего, а также установить памятник царю, который сейчас находится во внутреннем дворе Мраморного дворца.
Политик напомнил, что в северной столице в конце позапрошлого века зарождалась мировая авиация. "Конструктор Можайский именно в имперской столице впервые сконструировал первый в мире прообраз современного самолета, сумевшего оторваться от земли с человеком на борту. Эти великие события и изобретения происходили в эпоху правления императора Александра Третьего, когда наше государство находилось на патриотическом и технологическом подъеме", — аргументирует депутат.
В качестве примера парламентарий привел главный аэропорт Рима, который носит имя великого художника и изобретателя Леонардо да Винчи, аэропорт в Дели, который носит имя индийского премьер-министра Индиры Ганди, столичный аэропорт Сербии имени выдающегося изобретателя Николы Теслы.
"Такая практика наименований носит важную идеологическую составляющую — демонстрирует гордость народа своими выдающимися земляками и историческими деятелями перед иностранными гостями. В нашей стране такая традиция также набирает популярность, однако пока множество мест и транспортных узлов имеют только собственные названия без каких-либо посвящений", — заметил Милонов.