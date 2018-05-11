Милонов предложил присвоить Пулково имя Александра III

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Виталий Милонов предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко присвоить международному аэропорту Пулково имя императора Александра Третьего, а также установить памятник царю, который сейчас находится во внутреннем дворе Мраморного дворца.

"Целесообразным было бы присвоение международному аэропорту Пулково имени императора Александра Третьего, который был покровителем разработок прообразов первых самолетов. Помимо этого, в данной связи было бы правильно установить легендарный памятник царю, который ныне стоит во внутреннем дворе Мраморного дворца со времен революции 1917 года именно на площади перед аэровокзалом, и тем самым закрыть дискуссию о новом месте для этого великого монумента", — пишет Милонов в письме к губернатору Санкт-Петербурга, которое находится в распоряжении РИА Новости. Копию письма депутат также направил в министерство транспорта.

Политик напомнил, что в северной столице в конце позапрошлого века зарождалась мировая авиация. "Конструктор Можайский именно в имперской столице впервые сконструировал первый в мире прообраз современного самолета, сумевшего оторваться от земли с человеком на борту. Эти великие события и изобретения происходили в эпоху правления императора Александра Третьего, когда наше государство находилось на патриотическом и технологическом подъеме", — аргументирует депутат.

Милонов также подчеркнул, что во всем мире воздушные гавани являют собой "парадные и торжественные ворота в города и страны". "Каждый аэропорт крупного города, столицы или региона украшается и проектируется для того, чтобы у прибывающих гостей складывалось приятное впечатление от пребывания с первых минут. Не менее важное значение играет неофициальное или посвященное имя гавани", — считает он.

В качестве примера парламентарий привел главный аэропорт Рима, который носит имя великого художника и изобретателя Леонардо да Винчи, аэропорт в Дели, который носит имя индийского премьер-министра Индиры Ганди, столичный аэропорт Сербии имени выдающегося изобретателя Николы Теслы.

"Такая практика наименований носит важную идеологическую составляющую — демонстрирует гордость народа своими выдающимися земляками и историческими деятелями перед иностранными гостями. В нашей стране такая традиция также набирает популярность, однако пока множество мест и транспортных узлов имеют только собственные названия без каких-либо посвящений", — заметил Милонов.