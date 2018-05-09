Марш "Бессмертный полк" в Москве. Прямая трансляция

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Участники акции идут колонной по центру города с фотографиями родственников — ветеранов, партизан, блокадников и узников концлагерей.

Маршрут шествия проходит по Ленинградскому проспекту, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Манежной и Красной площадям. Далее колонна распределяется на Москворецкую набережную и Большой Москворецкий мост.

Впервые подобное шествие состоялось в 2012 году в Томске, с каждым годом к акции присоединяется все больше городов в России и за рубежом.