Зюганов рассказал о мероприятиях КПРФ в День Победы

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Шествие праздничной колонны КПРФ в честь Дня Победы начнется в Москве с Пушкинской площади и продолжится митинг-концертом на площади Театрального проезда, рассказал Зюганов РИА Новости отметив, что планирует по возможности принять участие в праздничных мероприятиях.

Ранее пресс-служба компартии заявила о том, что КПРФ планирует провести в Москве 9 мая шествие и митинг в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятий выступят центральный, московский и областной комитеты КПРФ, Движение в поддержку Армии, Союз Советских офицеров, Всероссийское женское движение "Надежда России", Ленинский коммунистической союз молодежи Российской Федерации, а также ряд других левых партий. Шествие начнется в 12.00 9 мая от Пушкинской площади по Страстному бульвару. Митинг пройдет 9 мая в 13.00 на площади Театрального проезда.

"Завтра сбор на Пушкинской площади, потом с колонной всех партий, движений и организаций, среди которых студенческие, военно-патриотические и творческие, под своими эмблемами и знаменами выдвинутся на Площадь Революции. Там будет митинг-концерт. А потом вольются в Бессмертный полк и вместе со своими друзьями и близкими соберутся там", — рассказал Зюганов РИА Новости.

Политик уточнил, что сначала планируется провести парад, затем возложить цветы у Кремлевской стены, после чего состоится шествие, митинг-концерт, "Бессмертный полк" и ряд вечерних мероприятий. Зюганов также рассказал, что сам по мере возможностей примет участие во всех мероприятиях, посвященных Дню победы.

"Это главный праздник. Если не было бы этой победы нашей, то мы бы новый год начинали со дня рождения Гитлера, наверно, и мы бы никаких праздников больше не праздновали… Мы принимали (вчера) ветеранов в Государственной думе. Это праздник такой чудный. Я люблю этот праздник очень. У меня в роду все воевали, все защищали. Многие не дожили. У меня отец защищал Одессу… Мы с ним всегда отмечали. Я поклонюсь их светлой памяти", — сказал лидер коммунистов РИА Новости.