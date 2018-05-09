Зюганов рассказал о мероприятиях КПРФ в День Победы

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Шествие праздничной колонны КПРФ в честь Дня Победы начнется в Москве с Пушкинской площади и продолжится митинг-концертом на площади Театрального проезда, рассказал Зюганов РИА Новости отметив, что планирует по возможности принять участие в праздничных мероприятиях.
"Завтра сбор на Пушкинской площади, потом с колонной всех партий, движений и организаций, среди которых студенческие, военно-патриотические и творческие, под своими эмблемами и знаменами выдвинутся на Площадь Революции. Там будет митинг-концерт. А потом вольются в Бессмертный полк и вместе со своими друзьями и близкими соберутся там", — рассказал Зюганов РИА Новости.
"Это главный праздник. Если не было бы этой победы нашей, то мы бы новый год начинали со дня рождения Гитлера, наверно, и мы бы никаких праздников больше не праздновали… Мы принимали (вчера) ветеранов в Государственной думе. Это праздник такой чудный. Я люблю этот праздник очень. У меня в роду все воевали, все защищали. Многие не дожили. У меня отец защищал Одессу… Мы с ним всегда отмечали. Я поклонюсь их светлой памяти", — сказал лидер коммунистов РИА Новости.