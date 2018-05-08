В Москве появятся мемориальные доски героям Великой Отечественной войны

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мемориальные доски героям Советского Союза летчику-истребителю Лидии Литвяк, генерал-лейтенанту Советской армии Александру Выборнову, летчику-космонавту Георгию Гречко и генерал-майору внутренней службы Владимиру Максимчуку установят в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Решение об установке памятных досок было принято во вторник на заседании президиума правительства Москвы, уточняется в сообщении.

"В память об участнице Великой Отечественной войны летчице Лидии Владимировне Литвяк (1921–1943) установят мемориальную доску на доме 14/19 на Новослободской улице… Летчица принимала участие в боевых вылетах над Сталинградом. Погибла в августе 1943 года во время действий по прорыву обороны противника на рубеже реки Миус. Всего за годы войны совершила 168 вылетов, одержав 12 личных побед и четыре победы в группе. Это лучший результат среди женщин-летчиц. В 1990 году за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Лидии Литвяк присвоили звание Героя Советского Союза посмертно", — говорится в сообщении.

Мемориальная доска на доме 26 на 3-й Тверской-Ямской улице появится в память об участнике Великой Отечественной войны летчике Александре Ивановиче Выборнове (1921–2015). За годы войны Выборнов совершил 190 боевых вылетов, принимал участие в 42 воздушных боях, во время которых лично сбил 28 самолетов. В 1945 году за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, ему присвоили звание Героя Советского Союза.

"В память о выдающемся летчике-космонавте дважды Герое Советского Союза Георгии Михайловиче Гречко (1931–2017) мемориальную доску установят по адресу Хованская улица, дом 3. Здесь он жил. Георгий Гречко за свою карьеру летчика-космонавта совершил три космических полета, общая продолжительность которых составила 134 дня 20 часов 32 минуты 58 секунд. Также он совершил выход в открытый космос продолжительностью один час 28 минут", — уточняется в сообщении.

В память о пожарном Владимире Михайловиче Максимчуке (1947–1994) появится мемориальная доска на доме 2 на Долгоруковской улице. Владимир Максимчук окончил Львовское пожарно-техническое училище и Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. Прошел путь от лейтенанта внутренней службы, начальника караула 2-й военизированной пожарной части Управления пожарной охраны Москвы до генерал-майора внутренней службы, первого заместителя начальника Главного управления пожарной охраны МВД СССР. Главным подвигом Владимира Максимчука стало участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, во время которой он руководил сводным отрядом пожарных частей всей страны. В ночь с 22 на 23 мая 1986-го руководил тушением пожара в помещениях главных циркуляционных насосов третьего и четвертого блока атомной станции. Этот пожар грозил страшной катастрофой с гораздо более серьезными последствиями, чем после происшествия 26 апреля. В 2003 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Владимиру Максимчуку присвоили звание Героя Российской Федерации посмертно.