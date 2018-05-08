Эксперт рассказал, как решить проблему детского ожирения в России

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Создание детского диетического меню для школ – очень полезная инициатива, которая поможет бороться с ожирением у детей, считает врач-диетолог, доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чедия.

Ранее газета "Известия" писала, что регионы России предложили предусмотреть в законе требование об особом питании в учебных заведениях. В школах и детсадах должно быть диетическое меню, а поставщикам качественных продуктов нужно предоставить преференции. Такие предложения региональные власти направили в рабочую группу Совета Федерации, которая занимается созданием закона о детском питании.

"Это очень полезная инициатива. У нас сейчас очень много детей с ожирением. Есть определенные сроки в жизни человека, при которых ожирение крайне неблагоприятно сказывается на дальнейшем развитии – это первый год жизни и пубертатный период, как раз школьный возраст, и очень важно следить за питанием", — рассказала РИА Новости Чедия.

Она добавила, что в детское меню обязательно должны входить мясо и рыба, молочные продукты, овощи и фрукты. А от макаронных изделий, которые часто предлагают на гарнир в школьных столовых лучше отказаться. Кроме того, по словам диетолога, вместо сладких напитков ребенку лучше дать яблоко, которое богато клетчаткой.

Чедия отметила, что сегодня растет количество детей, болеющих сахарным диабетом. По ее мнению, происходит это из-за недостаточного употребления клетчатки — средства патогенетической терапии.

"Если посмотреть регионы по миру, там, где употребляется много клетчатки, заболеваемость сахарным диабетом ниже", — пояснила она.