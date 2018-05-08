МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун Дня Победы.

На церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, председатель Мосгордумы, представители молодежных и религиозных организаций. Члены делегации возложили к могиле красные гвоздики и венки, почтили память воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, пообщались с ветеранами и поздравили их с праздником.

По окончании церемонии возложения венков перед участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

Могила Неизвестного Солдата — памятник-символ в честь воинов, погибших в боях при защите своей страны. К Могиле возлагают венки и цветы в память о погибших за Россию на полях сражений. Здесь же отдают дань памяти героям руководители делегаций иностранных государств во время визитов в РФ.

Во всех районах Москвы в День Победы пройдут сотни массовых мероприятий. Принять в них участие смогут все желающие. Центральными событиями станут Парад победы на Красной площади, шествие "Бессмертный полк", тематические программы в пешеходных зонах, на бульварах, в парках культуры и отдыха. Кульминацией праздника по традиции станет грандиозный салют.