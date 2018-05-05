МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. КПРФ и представители левых движений в субботу приняли участие в торжественном возложении цветов к памятнику Карла Маркса, которое прошло в Москве на площади Революции в честь 200-летия со дня рождения основоположника коммунистического учения, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Ровно 200 лет тому назад в этот день родился гений человечества. Карл Маркс — это тот выдающийся учёный, политик, философ, социолог, который предложил обновление мира. И на сегодня его учение является самым важным и самым эффективным в развитии человечества", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Парламентарий добавил, что 11-12 мая в Москве пройдёт международный форум-конгресс, посвящённый 200-летию Маркса.

По мнению депутата Госдумы Валерия Рашкина, "любая теория проявляется практикой и временем". "Вот теория Карла Маркса, его великое произведение "Капитал" — просто шедевр мысли. Краткий, четкий, однозначный манифест, востребован уже практически 200 лет. Вот это и есть практика", — отметил он.