Такие разные Шиханы: чем живет закрытый город российских химиков

ШИХАНЫ, 3 мая — РИА Новости. "Город химиков на защите Родины". Плакат с таким текстом встречает каждого, кто заезжает в ЗАТО Шиханы. Именно здесь, по данным британских СМИ изготовили нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым в начале марта в Солсбери отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. До этого момента о небольшом закрытом городе недалеко от Волги никто и не догадывался. Где расположены Шиханы, чем они живут и есть ли там "Новичок" разбирался корреспондент РИА Новости Дмитрий Струговец.
Такие разные Шиханы
Закрытое административно-территориальное образование Шиханы расположено в 130 км от Саратова. Это первые Шиханы. Помимо ЗАТО существует военный городок Шиханы-2, арсенал Шиханы-4, а также Шиханы-5 — собственно институт, где в советское время разрабатывалось химическое оружие. Где располагались Шиханы-3 и были ли они когда-либо, не помнят даже старожилы. В разное время, рассказывают местные жители, насчитывалось восемь разных территорий, но до 1996 года все они были единым населенным пунктом, приписанным к близлежащему крупному городу Вольску.
По мнению главы ЗАТО Шиханы Андрея Татаринова, разделение города на части было необоснованным. "Это всегда был один город. И до сих пор жители Шихан-2 ездят к нам в магазины за продуктами", — говорит он.
Шиханы-4 — это самостоятельный, изолированный от других населенных пунктов военный городок со своим КПП и органами власти. В нем проживает всего 200-300 человек. В основном они занимаются охраной и обслуживанием арсенала, на котором хранятся боеприпасы для воинской части Шиханы-2. Здесь же выдают служебные квартиры сотрудникам полиции и МЧС первых Шихан.
Территория филиала ГосНИИОХТ находится за двумя периметрами охраны. На первом КПП стоит ведомственная охрана Минпромторга, на втором, внутреннем, бойцы Росгвардии.
"Вымирающий город"
На сегодняшний день в Институте продолжают работать 200 жителей Шихан. В 1980-е годы численность персонала ГИТОС составляла более 1000 человек, а население города было в два раза выше — около 12-13 тысяч. Но после развала СССР финансирование Института практически прекратилось. Специалисты начали уезжать, в том числе за рубеж, некоторые, прихватив с собой документацию.
Утечка мозгов и рабочих рук продолжается и сейчас. В местной газете "Шиханские новости" две трети полосы объявлений заняты информацией о продаже квартир. "Срочно! Цена договорная", — пишут хозяева.
Это Шиханы в Саратовской области, где, по мнению британских СМИ, производилось отравляющее вещество "Новичок". Город закрытый. Для его посещения россиянам требуется разрешение, согласованное с ФСБ, а иностранцам въезд сюда вообще запрещён. #Skripal pic.twitter.com/8mjBgysmBo— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 27 апреля 2018 г.
По городу ходят слухи, что в скором времени филиал ГосНИИОХТ могут полностью закрыть. Уже объявлено о сокращении 47 из 200 сотрудников. Летом ожидаются новые увольнения. Опрошенные РИА Новости пенсионеры называют город "вымирающим" и боятся, что в случае закрытия Института жизнь в Шиханах совсем остановится.
Глава ЗАТО Андрей Татаринов вынашивает планы создания на территории города химических производств для ветеринарии и сельского хозяйства. По его словам, для этого в городе имеются и специалисты, и необходимая инфраструктура. Определенные трудности для развития бизнеса создает закрытость города. "Мы не можем продавать землю на территории города в частную собственность, а можем только сдавать ее в аренду. Это ограничивает возможности по привлечению инвестиций", — говорит Андрей Татаринов.
Помимо того, у администрации города крупные планы по обновлению Шихан. Строится спортивно-оздоровительный комплекс, в планах создание гексагонального (шестигранного) парка, разбитого на "соты" с разными зонами отдыха.
Эффект мгновенный
Если раньше в Шиханах разрабатывали химическое оружие против людей, то теперь взялись за борьбу с грызунами и насекомыми. Местные высококлассные специалисты точно знают, как сделать мелок, убивающий на повал тараканов, или вывести блох у собак.
Небольшая фирма, в которой трудится всего 34 человека, производит десятки тонн препаратов. По словам руководителя лаборатории "Группы Фокина" Антонины Петровой, основная деятельность компании связана с разработкой и производством новых дезинфицирующих и лекарственных средств, которые применяются в ветеринарии – птицеводстве и животноводстве. Это, например, препараты от африканской чумы, сибирской язвы.
Продукция поставляется во все сельскохозяйственные регионы России. "Выходить на рынки стран СНГ тяжеловато, конечно, — признается Суворов, — Наши покупатели – более 400 крупных российских оптовиков".
На вопрос о готовности компании поставлять продукцию в Великобританию на волне внимания к Шиханам и "Новичку", директор отвечает: "Если будут обращения, то будем и туда поставлять". К предложению выпуска продукции с названием "Новичок" он относится без энтузиазма.
Баночка со средством от комаров стоит и на столе главы ЗАТО Андрея Татаринова. Тот считает, что именно такие фирмы как "Группа Фокина" создают будущую производственную базу Шихан.
Первые частные промышленные химические лаборатории появились в Шиханах в 1990-е годы. После развала СССР и выхода закона о кооперации на базе уходивших из ГИТОС научных коллективов открывались десятки фирм – "Ноосфера", "Химстар", "Фаина", "Рантекс". Предприятия производили, например, фармацевтические препараты против рака крови и диабета, но дожить до наших дней не смогли. Исключение — "Группа Фокина".
"А я даже не знаю, делали ли у нас в городе вообще что-то подобное", — отмечает директор "Группы Фокина".
Город химиков
Директор общеобразовательной школы ЗАТО Шиханы номер 12 Елена Махранова рассказывает РИА Новости, что несмотря на близость химического Института, за весь ее трудовой стаж в школе ни разу не проводилась тренировка по действиям в случае химического заражения местности.
"Противопожарные тренировки проходят регулярно. Антитеррористические тоже. Вот недавно полноценные учения были, детей даже на автобусах из города вывозили. А на случай химии – не было ни разу", — говорит директор.
Преподаватель химии – учитель высшей категории Андрей Пилясов, уроженец Шихан. После обучения в вузе вернулся в родной город. Помимо стандартных лабораторных работ, он учит детей получать красители химическим путем, а потом ими же рисовать картины, варить мыло, выращивать кристаллы соли, производить духи собственных марок.
"Мне бы лаборанта. Не успеваю сам готовить лабораторное оборудование, когда по четыре 8-х класса подряд идут", — обращается он к директору.
После окончания школы выпускники поступают в военные училища, вузы технической и юридической направленности. В город возвращаются не многие, говорит директор школы.
"Вот и у меня сын и дочь учатся в Москве. Сыну нравится, а дочь хочет вернуться", — рассказывает Пилясов.
Продемонстрировав школу, на прощание директор говорит: "Вот вы за "Новичком" приехали, а никакого "Новичка" у нас в городе нет".