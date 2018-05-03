Минкомсвязи переадресовало к ФСБ вопрос о возможной блокировке Viber

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров переадресовал к ФСБ вопрос о возможных действиях в отношении мессенджера Viber, аналогичных действиям в отношении мессенджера Telegram.
26.8%Да, безопасность государства превыше всего
54.2%Нет, это слишком поспешное решение
19.0%Мне без разницы, я не пользуюсь им
"Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения их приказа о предоставлении ключей шифрования — это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, они могут также обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение", — сказал Никифоров, отвечая на вопросы журналистов.
Позднее компания владелец мессенджера заявила, что работа мессенджера в России полностью восстановлена, а сам Viber продолжит придерживаться политики конфиденциальности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование всех звонков и чатов.