Пушков назвал самозванцем Мацейчука, которому запретили въезд в Россию

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал правильным решение выдворить польского гражданина Томаша Мацейчука из России с запретом на въезд сроком на 30 лет. При этом Пушков подчеркнул, что Мацейчук не имеет оснований называться журналистом.

"Скандалисту и русофобу Т.Мацейчуку запрещен въезд в Россию до 2048 года. Верное решение", — отметил Пушков в своем Twitter "И он не "польский журналист", а просто самозванец", — добавил сенатор.

Пушков пояснил, что комиссия Совфеда по информационной политике занималась делом Мацейчука и выяснила, что у него не было аккредитации МИД, он не работал ни на одно СМИ — ни польское, ни какое либо еще. Таким образом, он не может считаться журналистом, отметил Пушков.

Ранее Мацейчука, известного антироссийскими высказываниями, задержали по подозрению в экстремизме. В его квартире были найдены предметы с националистической символикой.

По словам Мацейчука, на него завели протокол по статье 282 Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Впоследствии выяснилось, что польский гражданин находился в России незаконно. КоАП за это предусматривает штраф, однако суд имеет право назначить принудительное выдворение из страны.

В одном из эфиров НТВ Мацейчук, в частности, назвал советских солдат "красными фашистами". Эти спровоцировало драку с российским политологом Русланом Осташко. Позже они провели настоящий боксерский поединок, Осташко одержал победу по очкам.