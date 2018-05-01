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Общество

Минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом

12:2801.05.2018
(обновлено: 12:31 01.05.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фотоБанкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. C 1 мая уровень минимального размера оплаты труда в России впервые сравнялся с прожиточным минимумом.

Андрей Исаев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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В ЕР рассказали, к чему приведет доведение МРОТ до прожиточного минимума
Теперь он составляет 11 163 рубля. До этого МРОТ представлял собой 85% от прожиточного минимума и насчитывал 9489 рублей.

На реализацию меры из резервного фонда правительства выделят более 16 миллиардов рублей в дополнение к 20 миллиардам, распределенным в марте. В кабмине заявили, что изменения затронут миллионы россиян.

Изначально планировалось уравнять показатели в январе 2019 года. Однако позже, как заявил Владимир Путин, появилась возможность сделать это с опережением.

Уточняется, что сумма МРОТ влияет лишь на минимальное пособие и только если его получает трудоустроенный гражданин.

Российские рубли
© Fotolia / Anton Gvozdikov
Мнение: повышение МРОТ говорит о социальной ориентированности государства
В этом случае размер выплаты составляет 40 процентов от МРОТ. Если же получатель пособия безработный или индивидуальный предприниматель, то используется базовый размер пособия, который не изменится при повышении МРОТ.

Кроме зарплат, повышение отразится на оплате декретных отпусков и пособий по уходу за детьми до полутора лет для работающих граждан, а также на оплате больничных. Однако речь по-прежнему идет только о минимальных выплатах.

 

Другие изменения для россиян в мае

 

Беседка Эолова арфа в Пятигорске.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Неплательщиков оштрафуют: в России начался эксперимент по курортному сбору
Еще одним майским нововведением стал старт проекта по взиманию курортного сбора. Мера носит экспериментальный характер и продлится до 2022 года.

Сбор вводится на территории Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев, а с 2019 года – в Крыму.

Плату будут взимать с совершеннолетних, проживающих в гостинице более суток. При этом уточняется, что по закону сбор не может превышать 100 рублей, а в текущем году он составит 50 рублей.

 

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