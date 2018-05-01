Минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. C 1 мая уровень минимального размера оплаты труда в России впервые сравнялся с прожиточным минимумом.
На реализацию меры из резервного фонда правительства выделят более 16 миллиардов рублей в дополнение к 20 миллиардам, распределенным в марте. В кабмине заявили, что изменения затронут миллионы россиян.
Изначально планировалось уравнять показатели в январе 2019 года. Однако позже, как заявил Владимир Путин, появилась возможность сделать это с опережением.
Уточняется, что сумма МРОТ влияет лишь на минимальное пособие и только если его получает трудоустроенный гражданин.
Кроме зарплат, повышение отразится на оплате декретных отпусков и пособий по уходу за детьми до полутора лет для работающих граждан, а также на оплате больничных. Однако речь по-прежнему идет только о минимальных выплатах.
Другие изменения для россиян в мае
Сбор вводится на территории Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев, а с 2019 года – в Крыму.
Плату будут взимать с совершеннолетних, проживающих в гостинице более суток. При этом уточняется, что по закону сбор не может превышать 100 рублей, а в текущем году он составит 50 рублей.