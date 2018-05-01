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Общество

В России с 1 мая МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом‍

06:1101.05.2018
(обновлено: 07:05 01.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В России с первого мая уровень минимального размера оплаты труда впервые в истории станет равным прожиточному минимуму в 11 163 рублей.

Дмитрий Медведев перед выступлением с отчётом о результатах деятельности правительства РФ за 2017 год на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Повышение МРОТ повлияет не только на зарплаты, но и на оплату декретных отпусков и пособия по уходу за детьми до 1,5 лет для работающих граждан, а также на оплату больничных. При этом МРОТ изменит лишь минимальные размеры выплат.

Как ранее заявил председатель российского правительства Дмитрий Медведев, это повышение затронет миллионы человек, включая работников бюджетной сферы. По словам премьера, из резервного фонда правительства на это выделяют более 16 миллиардов рублей в дополнение к 20 миллиардам, распределенным в марте.

Ряд пособий в России привязан к МРОТ. Максимальный размер декретных выплат с первого мая не изменится, поскольку он привязан к предельной базе по взносам в Фонд социального страхования, который ежегодно утверждается правительством. При этом минимальный размер выплаты в день не может быть меньше дневного МРОТ на момент ухода в декрет.

Банкноты номиналом 1000 рублей во время счетно-сортировочных работ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Таким же образом рассчитывается пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Однако, в отличие от декретного отпуска, выплачивается не полная сумма от средней зарплаты, а 40 процентов от нее. Сумма минимального размера оплаты труда влияет лишь на минимальное пособие, но только если его получает трудоустроенный гражданин — тогда размер пособия составляет 40 процентов от МРОТ. Если получатель пособия безработный или является индивидуальным предпринимателем, то используется базовый размер пособия, который не изменится при повышении МРОТ.

Размер пособия по нетрудоспособности составляет от 60 до 100 процентов от среднего заработка и зависит от трудового стажа работника. Максимальный размер выплаты рассчитывается на основе предельного значения базы по Фонду социального страхования за предыдущие два года и не зависит от МРОТ, а минимальный — исходя из действующего на момент открытия больничного минимальный размер оплаты труда. Минимальный размер выплачивается в случае, если в расчетном периоде у работника не было заработка, либо средний заработок был меньше 24-кратного МРОТ.

"Чрезвычайно важное решение"

Ранее в Госдуме рассказали, как повышение МРОТ повлияет на ситуацию в стране.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Топилин: почти не остается секторов с зарплатами ниже прожиточного минимума
По словам первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума поможет улучшить жизнь миллионов работающих российских граждан.

"Доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума — чрезвычайно важное решение, направленное на улучшение жизни миллионов работающих граждан и на декриминализацию отечественной экономики", — заявил политик.

В свою очередь глава российского правительства Дмитрий Медведев отметил, что повышение МРОТ — не единственный способ разрешения проблемы бедности.

Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Существенную роль в повышении МРОТ сыграли профсоюзы, заявил Путин
"Я считаю бедность наиболее сложной и кричащей проблемой современной России, об этом и президент страны говорил в послании Федеральному собранию. Те шаги, которые предпринимаются в этом направлении, они пока не являются достаточными, но эти шаги должны быть комплексными — невозможно решать эту проблему только путем увеличения МРОТ, как бы нам этого ни хотелось. Я уже не говорю о том, что денег на увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете в настоящий момент нет", — подчеркнул премьер-министр.

Он также добавил, что российские власти занимались вопросом бедности еще с начала 2000-х годов, когда к малоимущим относились порядка 30 миллионов человек. Однако на данный момент, по словам главы правительства, с учетом кризиса в стране проживают 20 миллионов бедных.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Соцпомощь россиянам будет уменьшаться по мере повышения МРОТ
Идею повышения МРОТ прокомментировали и в Совете Федерации. Так, сенатор Валерий Рязанский назвал инициативу президента важным решением, добавив, что в прожиточный минимум стоит включить не только продукты питания и предметы первой необходимости, но и бытовые услуги, а также услуги объектов культуры.

"Здесь важно отслеживать ценовой порядок, продовольственную группу товаров, промышленную, услуги. Человек не может жить, руководствуясь только минимальной потребительской корзиной", — заключил он.

Раньше срока

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с первого января 2019 года.

Российские рубли
© Fotolia / Anton Gvozdikov
Мнение: повышение МРОТ говорит о социальной ориентированности государства
Позже российский лидер рассказал, что у властей есть возможность добиться приравнивания МРОТ к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года. По его словам, такое решение затронет четыре миллиона граждан.

"У нас есть возможность с первого мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем", — пообещал президент.
Споры о возможности повышения МРОТ велись 25 лет. Предложение с первого января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда с 71-72 процентов от прожиточного минимума до 85 процентов, а затем уравнять их выдвинул сам Путин.

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Общество
Комментарии
25 пользователей оставили 27 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Sergey Aleynikov
Всех людей труда с праздником! Государство продолжает издеваться над работягами. Прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда. Только вдумайтесь над этими фразами. Завуалированное понятие "черты смерти"! Теперь обе эти формулировки, характеризующие слабость руководства страны, показывают, что народ на грани жизни и смерти. Именно слабость и непрофессионализм наших министров заставляют трудовой народ балансировать на тоненькой ниточке жизни, которую под аплодисменты Правительства нам натянули!.
06:49
01.05.2018
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dvornik53
Да лучше стали жить! Меня сократили, а жена стала работать на 0,8 ставки. И таких много.
06:33
01.05.2018
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