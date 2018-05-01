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Общество

"Единство, солидарность, труд": в Москве стартовало первомайское шествие

Сюжет:
Празднование Первомая в 2018 году (21)
10:1301.05.2018
(обновлено: 10:16 01.05.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники первомайской демонстрации на Красной площади в МосквеУчастники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Первомайское шествие стартовало в столице под лозунгом: "Единство, солидарность, труд – гарантии успешного развития!". Кроме представителей профсоюзов Москвы и Подмосковья в демонстрации принимают участие студенты, ветераны, а также члены "Единой России" и других парламентских партий.

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Первые колонны начали шествие по Красной площади, во главе идут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

После сильного дождя утром во вторник в Москве установилась хорошая погода и сейчас светит солнце, температура воздуха поднялась до 15 градусов тепла.

Среди участников много молодежи, москвичи взяли с собой детей, люди несут цветы, флаги и воздушные шары цветов российского триколора, передает корреспондент РИА Новости. На трибунах на Красной площади колонны встречают более 6,5 тысячи передовиков производства, ветеранов труда, войны и спорта. Также в шествии принимают участие руководители объединений работодателей, депутаты городской думы.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПервомайская демонстрация на Красной площади
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первомайская демонстрация на Красной площади

По данным Московской федерации профсоюзов, в столице на демонстрацию вышли 120 тысяч человек, колонны сформированы по отраслевому принципу. Участники шествия проследовали по Большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск. Торжественная часть акции проходит на Красной площади. Традиционно во всех районах города в этот день открыты праздничные площадки.

Первомайская демонстрация на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Праздник весны и труда

Михаил Шмаков заявил РИА Новости, что слово "мир" в девизе праздника особенно актуально в эти дни. "Мы говорим о достойном труде и достойной заработной плате, о необходимости повышения доходов населения, а также о том, что сегодня нам и всем странам прежде всего нужен мир, и поэтому различные заявления, которые чуть было не поставили нас на грань войны, недопустимы", — заявил Шмаков.

При этом он отметил, что 1 мая для профсоюзов — прежде всего праздник, и настроение в этот день у участников акции должно быть соответствующим. Ранее лидер профсоюзов отмечал, что в этом году День весны и труда совпадает с повышением МРОТ до прожиточного минимума, что является большим достижением для России, к которому причастны профсоюзы.

По данным ФНПР, в этот день по всей стране пройдет порядка 500 митингов и почти 400 шествий. Участники акций, а это почти три миллиона россиян, выйдут под лозунгами о достойном труде и справедливой соцполитике, а также призовут не повышать пенсионный возраст, гарантировать трудоустройство выпускникам и обеспечить безопасность труда.

Первомайская демонстрация на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россияне рассказали об отношении к празднику Первомая

Наиболее массовое шествие проходит в Москве, также ожидаются масштабные акции в Якутске и Краснодаре, где соберутся по 50 тысяч участников, в Сургуте — 40 тысяч участников, в Самаре — 39 тысяч, в Перми — 38 тысяч демонстрантов. Массовые акции пройдут и в Ижевске, Магнитогорске, Воронеже, Владивостоке, Курске и других городах.

Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Его история началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до 8. Тогда демонстрация не увенчалась успехом, однако спустя три года эта идея была поддержана на Парижским конгрессе трудящихся, и 1 мая было утверждено Всемирным днем солидарности трудящихся.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве. 1 мая 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве. 1 мая 2018
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