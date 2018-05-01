Лингвиста Максима Кронгауза уволили из РГГУ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Известного лингвиста Максима Кронгауза уволили из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом ученый написал на своей странице в Facebook.

"Родной и когда-то горячо любимый университет замечательно поздравил меня с 60-летием. То есть вообще никак не поздравил, а где-то еще через месяц прислал бумагу под названием "уведомление об увольнении", — отметил Кронгауз.

Причины увольнения он не назвал.

"Я работаю в РГГУ почти 28 лет и 22 года заведую кафедрой русского языка. Обидно!" — добавил ученый.

Максим Кронгауз имеет ученую степень доктора филологических наук, работает профессором-исследователем и заведует лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик Факультета гуманитарных наук / Школы филологии Высшей Школы Экономики.