Лингвиста Максима Кронгауза уволили из РГГУ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Известного лингвиста Максима Кронгауза уволили из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом ученый написал на своей странице в Facebook.
Причины увольнения он не назвал.
"Я работаю в РГГУ почти 28 лет и 22 года заведую кафедрой русского языка. Обидно!" — добавил ученый.
Максим Кронгауз имеет ученую степень доктора филологических наук, работает профессором-исследователем и заведует лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик Факультета гуманитарных наук / Школы филологии Высшей Школы Экономики.