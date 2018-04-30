Митинг в поддержку Telegram в Москве собрал 7,5 тысячи человек

Участник митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве

Участник митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Митинг в поддержку мессенджера Telegram в Москве собрал 7,5 тысячи участников, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее мэрия Москвы согласовала шествие в поддержку Telegram по улице Маши Порываевой и митинг на проспекте Академика Сахарова.

"На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем приняло участие 7500 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности граждан. Грубых нарушений общественного порядка не допущено, отметили в полиции.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.

В частности, директор ФСБ России Александр Бортников в октябре прошлого года заявил, что действия террориста-смертника и его пособников при подготовке теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года (погибли 15 человек) координировались через Telegram.